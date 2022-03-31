Президенту доложили о работе по демонополизации экономики

Касым-Жомарт Токаев принял заместителя Премьер-министра – министра финансов Ерулана Жамаубаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Глава государства заслушал отчет об основных направлениях работы финансово-экономического блока Правительства.

В соответствии с поручениями Президента принимаются оперативные и системные меры по совершенствованию таможенного администрирования, прорабатываются конкретные механизмы по возврату капитала из-за рубежа и противодействию оттока денежных средств из страны.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии государственных финансов и прогнозах социально-экономического развития страны в целом.

Кроме того, Ерулан Жамаубаев доложил о работе по демонополизации экономики и уточнению республиканского бюджета на 2022 год.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений.