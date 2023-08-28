Президенту представили отчет о работе высшей аудиторской палаты

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя высшей аудиторской палаты Наталью Годунову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент заслушал отчет о работе высшей аудиторской палаты за 1-е полугодие 2023 года.

Всего за отчетный период проведено 12 аудиторских мероприятий на 121 объекте с охватом порядка 9,3 трлн тенге бюджетных средств.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован об итогах отдельных аудиторских проверок в министерстве экологии и природных ресурсов, подведомственных организациях министерства труда и социальной защиты населения, РГП «Казводхоз» и других структурах.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по аудиту использования бюджетных средств и эффективности реализации государственных программ.

 

#Токаев #президент #аудит #Годунова #ВАП

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