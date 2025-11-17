Президент Эстонии Алар Карис находится в Казахстане с государственным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Эстония - один из очень важных стратегических партнеров, Казахстан с большим уважением относится к истории, традициям и культуре эстонского народа.

– Я очень рад, что наши отношения последовательно развиваются. У нас нет больших проблем или препятствий. В то же время потенциал нашего взаимного сотрудничества очень велик, и его необходимо реализовать. Уверен, что Ваш визит придаст мощный импульс нашему дальнейшему сотрудничеству и дружбе. Действительно, существуют определенные препятствия во взаимной торговле, но в то же время в этой области отмечается некоторый прогресс. Мы очень заинтересованы в получении доступа к Вашим морским портам и в торговле с Вашей страной, а также в поддержании конструктивных контактов в международных организациях, прежде всего, в Организации Объединенных Наций, Совете Безопасности ООН и других. Я надеюсь, Ваш визит также придаст импульс нашим культурным связям, - сказал Глава государства.

Президент Эстонии Алар Карис ответил, что отношения между странами находятся на очень хорошем уровне.

– Конечно, существуют и определенные препятствия, но их можно преодолеть. Иногда мы даже не осознаем, что это не так уж сложно. Наши предприниматели уже активно обсуждают совместные проекты. Запланировано несколько встреч, мы рассчитываем подписать ряд меморандумов о взаимопонимании и реализовать немало инициатив. Я с большим оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь, что новые контакты будут этому способствовать. Разумеется, текущая геополитическая ситуация далека от стабильности, но мы должны совместно решать и преодолевать возникающие вызовы. Вы упомянули Организацию Объединенных Наций – это действительно важная структура, которая, безусловно, нуждается в определенных реформах, чтобы в мире стало меньше конфликтов и войн.