Причину роста заболеваемости коронавирусом в Казахстане пояснил Цой

Министер здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства РК сообщил о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Республика с 26 июня находится в "красной" зоне. В "красной" зоне пять регионов - Нур-Султан, Алматы, Западно-Казахстанская, Атырауская и Карагандинская области. Остальные регионы находятся в "желтой" и "зеленой" зонах", – сказал министр.
По его словам, за последнюю неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией на 39%.
"Занятость инфекционных коек по республике на 29 июня составляет 27 процентов, реанимационных коек - 24 процента. Рост заболеваемости по республике обусловлен ростом заболеваемости в городах Нур-Султане и Алматы - в 1,7 раза, что составляет 43 процента от общей заболеваемости по республике", – пояснил Цой.