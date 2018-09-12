​Прием на свежем воздухе

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Любовь Доброта, Туркестан

Заботиться о собственном здоровье, регулярно проходить медицинский осмотр и заниматься физкультурой и спортом – вот основной лейтмотив Фестиваля здоровья, состоявшегося на площади Есимхана.

Сотни любителей здорового образа жизни и спорта выстрои­лись на утреннюю гимнастику, приобщиться к которой могли все желающие. Регулярное выполнение простых упражнений должно стать нормой жизни, рассказывали медики горожанам, показывая пример физической активности.

Акция продолжилась марафоном по спортивной ходьбе с учас­тием сотрудников департамен­тов, управлений областного акимата, общественных деятелей, пенсионеров, спортсменов, врачей, учителей, студентов и школьников. Марафонцы в сопровождении автопарада «Денсаулық – зор байлық» прошли от площади Символов до площади Есимхана.

Здесь развернулась выставка полезных продуктов, употребление которых позволит избежать многих заболеваний, чувствовать себя всегда бодрым и энергичным. Специалисты-диетологи давали рекомендации, рассказывая, как правильно питаться, какие продукты можно сочетать, как готовить, чтобы сохранить их полезные свойства, что такое диета и почему ею нельзя злоупотреблять. Медики продолжают утверждать, что здоровое питание и умеренная физическая нагрузка являются залогом хорошего самочувствия и здоровья.

Представители фармацевтических компаний предложили жителям свою продукцию, помогающую сохранить активность и долголетие. Здесь же можно было показать свои физические способности, приняв участие в турнире среди жителей, и посмот­реть выступления профессиональных спортсменов.

А в «Медицинском городке» на свежем воздухе прием вели узкие специалисты. Горожане выстроились в ряд, чтобы получить бесплатные консультации квалифицированных кардиологов и невропатологов, сдать экспресс-анализы для определения тех самых «здоровых цифр», добиваться которых здоровым образом жизни активно зазывали медики. Это и уровень сахара в крови, и холестерина, и артериальное давление. Держать эти цифры под контролем для каждого гражданина должно стать такой же нормой жизни, как ежедневная утренняя зарядка и здоровое питание. 

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