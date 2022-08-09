Приём заявок на получение госгрантов для реализации новых бизнес-идей начался в Нур-Султане

С 8 августа в рамках реализации Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы начался прием заявок на получение государственных грантов для реализации новых бизнес-идей. Об этом сообщил столичный Центр занятости населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

По информации Центра, нынешние гранты предоставляются социально уязвимым группам населения при условии их регистрации до подачи заявления на выдачу гранта в качестве безработного или индивидуального предпринимателя, срок государственной регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя составляет менее трех лет, или уплаты единого совокупного платежа.

При этом претендент должен относится к одной из следующих социальных категорий:

- молодежь до 29 лет,

- члены малообеспеченных семей – получателей АСП,

- многодетные семьи – получатели пособия по многодетности,

- кандасы, переселенцы,

- лица, воспитывающие ребенка-инвалида - получающие пособия,

- лица, с ограниченными возможностями (инвалиды), трудоспособные не имеющие противопоказания к труду,

- получатели социального пособия по случаю потери кормильца.

Гранты на реализацию новых бизнес-идей предоставляются участникам Национального проекта однократно, планирующим реализовать стартовый бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе в размере до 400 МРП (на 2022 год составляет 1 225 200 тенге), установленного законом о республиканском бюджете соответствующего финансового года.

Для получения гранта на реализацию новых бизнес-идей претендент подает заявление на портале business.enbek – портал поддержки предпринимательских инициатив, являющийся подсистемой государственного информационного портала «Электронная биржа труда».

Обязательные условия получения гранта:

1) наличие сертификата о завершении обучения по проекту «Бастау Бизнес» на момент обращения отсчитывается от даты получения сертификата в течение 3 лет;

2) наличие результатов на соответствие претендента установленным требованиям на Портале;

3) наличие положительного решения комиссии.

Прием заявок на получение гранта будет осуществляться по потокам: I поток (1-14 апреля 2022 г), II поток (8-19 августа 2022 г), III поток (29 августа-9 сентября 2022 г), IV поток (19 -30 сентября 2022 г), через портал «Business.enbek.kz» в режиме онлайн.

За получением подробной информации можно обращаться по адресу: ул.Бейбитшилик, 9. Телефоны для справок: 24-94-72, 24-96-44, 8-700-956-98-10.