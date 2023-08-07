Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте Общество 7 августа 2023 г. 1:00 2 Любовь Доброта Преступная группа, представляясь своим потенциальным жертвам сотрудниками банка, смогла похитить со счетов доверчивых вкладчиков более 65 млн тенге. И это всего за полгода. Выйти на след и задержать группу мужчин удалось после того, как один из потерпевших, потеряв из-за своей доверчивости 4 млн тенге, обратился за помощью в правоохранительные органы. Потерпевший и сам долго не мог понять, как он мог повестись на столь примитивный развод. Лже-сотрудники банка позвонили ему с неизвестного номера и сообщили, что кто-то пытается завладеть его финансами. Если, дескать, эти манипуляции проделывает не он, то надо срочно принять меры по спасению сбережений. Проглотив наживку мошенников, мужчина проделал несколько онлайн-операций на телефоне, подчинившись воле звонивших. Уже постфактум он узнал, что вместо спасения финансов на его имя оформлено два кредита. Полицейские начали расследование, в ходе которого выяснилось, что жертвами этой группы мошенников стали в общей сложности 27 человек. Среди потерпевших оказались жители разных регионов Казахстана: Астаны, Алматы, Шымкента, Петропавловска, Кокшетау, Уральска и Караганды. На розыскные мероприятия задействовали специальную группу по борьбе с киберпреступностью городского департамента полиции Шымкента. Постепенно раскручивая клубок совершенных преступлений, следователи вышли на след киберпреступной группировки, в состав которой входили шесть человек. Четверых из них задержали в Шымкенте и Туркестанской области. Еще двоих пришлось объявлять в международный розыск. Их нашли в России и экстрадировали в Казахстан. Суд признал всех подсудимых виновными, посчитав, что следственными органами собрана достаточная доказательная база. Все шестеро приговорены к реальным срокам наказания и проведут в местах лишения свободы от трех до четырех лет. #суд #Шымкент #мошенники #киберпреступники