Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Общество
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Любовь Доброта

Преступная группа, представляясь своим потенциальным жерт­вам сотрудниками банка, смогла похитить со счетов доверчивых вкладчиков более 65 млн тенге. И это всего за полгода.

Выйти на след и задержать группу мужчин удалось после того, как один из потерпевших, потеряв из-за своей доверчивос­ти 4 млн тенге, обратился за помощью в правоохранительные органы.

Потерпевший и сам долго не мог понять, как он мог повестись на столь примитивный развод. Лже-сотрудники банка позвонили ему с неизвестного номера и сообщили, что кто-то пытается завладеть его финансами. Если, дескать, эти манипуляции проделывает не он, то надо срочно принять меры по спасению сбережений. Проглотив наживку мошенников, мужчина проделал несколько онлайн-операций на телефоне, подчинившись воле звонивших.

Уже постфактум он узнал, что вместо спасения финансов на его имя оформлено два кредита.

Полицейские начали расследование, в ходе которого выяснилось, что жертвами этой группы мошенников стали в общей сложности 27 человек. Среди потерпевших оказались жители разных регионов Казах­стана: Астаны, Алматы, Шымкента, Петропавловска, Кокшетау, Уральска и Караганды.

На розыскные мероприятия задействовали специальную группу по борьбе с киберпреступностью городского департамента полиции Шымкента.

Постепенно раскручивая клубок совершенных преступлений, следователи вышли на след киберпреступной группировки, в состав которой входили шесть человек. Четверых из них задержали в Шымкенте и Туркестанской области. Еще двоих пришлось объявлять в международный розыск. Их нашли в России и экстрадировали в Казахстан.

Суд признал всех подсудимых виновными, посчитав, что следственными органами собрана достаточная доказательная база. Все шестеро приговорены к реальным срокам наказания и проведут в местах лишения свободы от трех до четырех лет.

#суд #Шымкент #мошенники #киберпреступники

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