Приграничный табун

Серийных скотокрадов задержали в Туркестанской области.

Двое жителей Узбекистана и казахстанец промышляли скотокрадством в приграничном Сарыагашском районе. Они воровали скот непосредственно с пастбищ, совершено 16 краж.

Поиском барымтачей занялись после того, как в Сарыагашский районный отдел полиции обратилась местная жительница с заявлением, что у нее с пастбища похитили лошадь. Данный факт зарегистрировали по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за скотокрадство.

Для раскрытия преступления создали следственно-оперативную группу из числа опытных полицейских. Оперативные мероприятия позволили выйти на подозреваемого. Им оказался гражданин Узбекистана. В ходе дальнейшего расследования молодой человек сообщил, что у него были два подельника.

Вскоре и они оказались в поле зрения полиции. Была установлена причастность к кражам еще одного жителя Узбекистана и жителя Сарыагашского района. Как выяс­нилось, подозреваемые заранее распределяли свои роли. К примеру, один из них, заметив на пастбищах бесхозных лошадей и коров, уводил скотину, чтобы не быть застигнутыми хозяевами скота врасплох, а затем ее грузили в «газель».

Продать украденный скот было легко. Отдавали его, не торгуясь, по низким ценам, а деньги тратили на свои нужды. В качестве вещественного доказательства у подозреваемых изъяли автомашину и двух лошадей, которых они не успели продать.

Общая сумма ущерба составила более 10 млн тенге. Следствием устанавливается причастность скотокрадов и к другим аналогичным преступлениям.