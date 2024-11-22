Приказ о сокращении продолжительности уроков не издавался – Управление образования Астаны

Образование
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Гульмира Кунапия
корреспондент

В Instagram-аккаунте госоргана опубликовано информационное сообщение

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Будут ли сокращены уроки в зимнее время в столичных школах, ответили в акимате, передает Kazpravda.kz 

«Управлением образования Астаны приказ о сокращении продолжительности занятий в зимний период времени не издавался. Следовательно, вопрос о сокращении времени занятий не стоит», - говорится в сообщении.

Ранее в правительстве сделали заявление о едином часовом поясе. Предполагается, что Миннауки проведет исследование влияния нового распорядка на организм людей. На данный момент решение правительства не изменилось.

Между тем казахстанцы продолжают высказывать в Казнете свое мнение относительного нового времени. 

7 июня 2024 года петиция, размещенная на портале «E-Petition.kz», набрала достаточно подписей для официального рассмотрения. В августе Минторговли озвучило решение по петиции.

1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.

#школа #уроки #часовой пояс

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