Приказ о сокращении продолжительности уроков не издавался – Управление образования Астаны

В Instagram-аккаунте госоргана опубликовано информационное сообщение
Будут ли сокращены уроки в зимнее время в столичных школах, ответили в акимате, передает Kazpravda.kz
«Управлением образования Астаны приказ о сокращении продолжительности занятий в зимний период времени не издавался. Следовательно, вопрос о сокращении времени занятий не стоит», - говорится в сообщении.
Ранее в правительстве сделали заявление о едином часовом поясе. Предполагается, что Миннауки проведет исследование влияния нового распорядка на организм людей. На данный момент решение правительства не изменилось.
Между тем казахстанцы продолжают высказывать в Казнете свое мнение относительного нового времени.
7 июня 2024 года петиция, размещенная на портале «E-Petition.kz», набрала достаточно подписей для официального рассмотрения. В августе Минторговли озвучило решение по петиции.
1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс.