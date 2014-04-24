Приказы министров Республики Казахстан

Приказы
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Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан г. Астана от 6 января 2014 года № 2 Об утверждении Инструкции по организации прокурорского надзора за соблюдением законности при исполнении наказаний, содержании лиц в специальных учреждениях и осуществлении контроля за освобожденными из мест лишения свободы Приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан г. Астана от 3 декабря 2013 года № 8/624 Об утверждении форм протоколов и предписаний, а также правил их составления и вынесения государственным инспектором по защите растений Приказ министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан г. Астана от 26 декабря 2013 года № 436 Об утверждении профессионального стандарта «Анализ состава и свойств материалов с использованием химических и физико-химических методов анализа» Совместный приказ Министерство здравоохранения Республики Казахстан 20 декабря 2013 года № 746 г. Астана Министерство транспорта и коммуникации Республики Казахстан 30 ноября 2013 года № 966 г. Астана Министерство нефти и газа Республики Казахстан 11 декабря 2013 года № 234 г. Астана Министерство внутренних дел Республики Казахстан 31 декабря 2013 года № 762 г. Астана Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 27 декабря 2013 года № 686-ө г. Астана Министерство окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан 5 декабря 2013 года № 370-ө г. Астана Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 17 января 2014 года № 11 г. Астана О признании утратившим силу совместного приказа министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 апреля 2008 года № 153, министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 233, министра индустрии и торговли Республики Казахстан от 10 апреля 2008 года № 146, министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 24 апреля 2008 года № 102-п, министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 14 апреля 2008 года № 228, министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 18 апреля 2008 года № 176, министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 апреля 2008 года № 102-п, министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 25 апреля 2008 года № 87, министра энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 22 апреля 2008 года № 124 «Об утверждении норм по обеспечению мер безопасности при производстве и применении химической продукции» Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий г. Астана от 7 ноября 2013 года № 336-ОД Об утверждении Правил служебной этики государственных служащих Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 20 ноября 2013 года № 910 Об утверждении профессионального стандарта «Техническое обслуживание воздушных судов» Приказ министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан г. Астана от 20 ноября 2013 года № 912 Об утверждении профессионального стандарта «Наземное обслуживание» Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 13 августа 2013 года № 190 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по конъюнктурным обследованиям и инструкций по их заполнению Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 13 августа 2013 года № 191 Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по обследованию респондентов и пользователей и инструкций по их заполнению Приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике г. Астана от 13 августа 2013 года № 192 «О внесении изменений в приказ председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 10 августа 2012 года № 209 «Об утверждении статистических форм общегосударственных статистических наблюдений по обследованиям для ведения регистров и инструкций по их заполнению» Приказ министра образования и науки Республики Казахстан г. Астана от 31 марта 2014 года № 94 О завершении 2013–2014 учебного года и проведении итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных учебных заведений Приказ министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан г. Астана от 26 февраля 2013 года № 73-ө-м Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 44) Содержание - скачать

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Приказы
Приказы
Приказы

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