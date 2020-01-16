​Прикрыли лавочку

Высокотехнологичные методы распространения «солей» и «спайсов» через Интернет и мессенджеры делают борьбу с ними непростой.

– Реализатор действует дистанционно, закладчик – низшее звено в цепочке распространения – никогда не видит его и поддерживает связь только через закрытые электронные каналы, – рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО полковник полиции Жандос Басыбаев. – Тем не менее в результате тщательной оперативной разработки подозреваемые в организации интернет-ресурса по продаже синтетических наркотиков были установлены.

Ими оказались два жителя Петропавловска, 1989 и 1991 годов рождения. Как сообщила пресс-служба департамента полиции СКО, в ходе длительной разработки их преступная деятельность была частично задокументирована, а также проанализирована суть работы интернет-магазина.

На съемной квартире задержанных были изъяты подготовленные для закладок свертки с «солью» и «спайсами», записи, сим-карты, смартфоны. Также обнаружен большой сверток весом 250 граммов, предположительно тоже с синтетическими наркотиками. Все изъятое направлено на экспертизу.

Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде ареста.