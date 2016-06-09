​Принимается комплекс мер

Как сообщила пресс-служба МВД РК, 8 июня около 6 часов утра в поселке Хобда Хобдинского района Актюбинской области задержан еще один из преступников, участвовавших в нападениях.

Продолжается розыск оставшихся шестерых бандитов. На сегодня всего из числа нападавших при их активном вооруженном сопротивлении 13 террористов убиты, 4 ранены, 9 подозреваемых задержаны.

При совершении разбойных нападений на оружейные магазины 4 человека погибли, 4 ранены. Среди военнослужащих Национальной гвардии при нападении на воинскую часть погибли 3 бойца и 6 ранены. При пресечении действий вооруженных преступников, а также при их задержании ранены 4 сотрудника органов внутренних дел.

Обстановка в Актобе и в целом по республике стабильная и находится под контролем, говорится в сообщении.