Приносить пользу обществу

Всегда вызывают уважение предприниматели, создаю­щие свое производство. Как они решаются на этот шаг, словно бросая перчатку товарам транснациональных компаний, заполонившим полки наших магазинов? Как в этих условиях им удается выживать и доводить свою продукцию до потребителей? Задаю эти воп­росы производителю экопродукции OIKO Умит Касымовой.

– Это стало результатом собственного жизненного опыта. У старшего сына была сильная аллергия на стиральный порошок. Изучив эту проблему, я поняла, что так на организм действуют химические компоненты. Стала углубляться в эту тему и осознала, что дома нас окружает бытовая химия. Большинство домохозяйств и объекты общепита пользуются средствами, которые отмоют любой жир, как гласит реклама. Но не все вникают в его состав, а химические соединения попадают в организм через посуду, вызывая аллергию, астму. Для того чтобы отмыть посуду, необходимо очень тщательно полоскать ее. Согласно исследованиям, человек в среднем в год выпивает литр моющего средства, – говорит предприниматель.

По словам Умит, тесно общаясь с технологом по производству бытовой химии, она со временем стала разбираться в том, какой компонент вреден, стала внимательнее выбирать продукцию и пришла к выводу, что приставки «эко-» и «био-» на этикетках не гарантируют соответствия этому стандарту. Тогда и родилась идея создавать экологичные средства для дома.

Четвертый год предприниматель выпускает средства для мытья посуды, фруктов, овощей, яиц, для уборки дома, детскую продукцию без вредных химических отдушек. Сырье из растительных ингредиентов завозится из Европы, Малайзии, России, Южной Кореи. Это натуральные компоненты, или «зеленая» химия.

Предприниматель отметила, что при всем засилье импортной продукции ситуация медленно, но меняется в лучшую сторону, потому что покупатель становится более разборчивым.

– И мы даем ему такую возможность – сделать выбор в пользу своего здоровья и защиты окружающей среды. Растут ряды экоактивистов, которые говорят о вреде химии. Три года назад было намного сложнее. Приходилось показывать, разъяс­нять, но когда многие страдают от раздражения кожи, от аллергии, они понимают причину. Использовав нашу продукцию, видя результат, они рекомендуют ее своим родственникам и знакомым. Когда ты погружаешься в эту тему, понимаешь, насколько это важно для здоровья каждого человека.

Также используем возможнос­ти социальных сетей, помогают блогеры, различные экомероприятия, родственники и друзья друзей. Одним словом, выручает сарафанное радио. Кстати, казахстанцы очень позитивно относятся к отечественной продукции, что вселяет оптимизм. С нами начинают сотрудничать детские сады и школы, – делится Умит Касымова.

Есть стремление создавать продукт стопроцентно казах­станского содержания, признается предприниматель. Отвечая на вопрос, возможно ли выращивать растительное сырье в Казахстане, она отметила, что это мечта, но ее исполнение требует больших инвестиций. Пусть у нас не производится кокосовое масло, его можно заменить на сафлоровое, но для этого необходимы специальные производства.

Обсуждая эту тему, предприниматель отметила, что Правительство недостаточно анализирует и мало уделяет внимания такому сегменту рынка, как бытовая химия, где идет огромный поток импортной продукции. Это перспективная ниша для отечественных производителей, так как каждое домохозяйство пользуется этой продукцией. Пока же валюта утекает из страны.

По словам собеседницы, даже выпускать продукцию с использованием импортного сырья дешевле, чем завозить готовый импорт­ный продукт. Немаловажно, что тогда создаются рабочие места, платятся налоги в бюджет. При этом главная статья расходов – не стоимость сырья, а логистика.

– К сожалению, государство не поддерживает таких энтузиастов, которые решились конкурировать с крупными компаниями. Впечатление такое, будто мы смирились с заполненными импортным товаром полками. Увы, до сих пор мы не оправдали наши затраты, но мы продолжаем работать, потому что хочется приносить пользу обществу. Участвовали в различных конкурсах, выиграли государственный грант, нас поддерживают общественные фонды, вкладываем свои средства и медленно выходим на минимальный уровень себестоимости, – говорит предприниматель.

Пока компания арендует помещение площадью 112 кв. м. Сейчас на производстве работают пять человек, частично закуплено оборудование, планируют автоматизировать весь процесс. Третий год ждут открытия малых промышленных парков в Индустриальной зоне Алатауского района.

– Каждый год пишу обращения в госорганы через портал е-Оtіnіsh. На днях отправила письмо в региональную палату НПП «Атамекен» по городу Алматы с просьбой поддержать отечественных производителей на деле. К примеру, есть прог­рамма поддержки предпринимателя, когда ему предоставляют землю для строительства цеха, при этом у него на счету должно быть 500 миллионов тенге. Но ведь для представителей малого бизнеса это неподъемная сумма. Нашими прямыми конкурентами являются российские компании, работающие в этом сегменте. В отличие от нас, у них хорошее субсидирование от государства, цеха под 2 000 квад­ратных метров, льготное кредитование. О таких возможностях мы только мечтаем, – выразила свое мнение Умит Касымова.

По ее словам, не совсем справедливо, что крупный бизнес получает привилегии, а малый остается в тени, хотя он тоже создает рабочие места и заполняет рынок отечественной продукцией.

– Увы, много малых предприятий закрывается, устав преодолевать барьеры, равнодушие чиновников, хотя у многих предприимчивых людей есть желание создавать отечественное производство. Почему на ежегодную выставку отечественных производителей Алматы допускаются только те предприниматели, которые кредитовались через Фонд поддержки предпринимательства «Даму»? Это какой-то нонсенс, поэтому там из года в год одни и те же лица, – задается она вполне резонными вопросами.

Надо отдать должное нашим экоактивистам и производителям. Они настоящие энтузиасты, так как просвещают, информируют людей осознанно подходить к выбору продукции, а значит, защищать свое здоровье. Это сообщество одержимых людей, которые встречаются, обмениваются идеями, вырабатывают стратегии продвижения продукции на рынок. Умит Касымова считает большим достижением открытие первого экохаба, который является хорошей площадкой для расширения экологичес­кого сознания горожан.