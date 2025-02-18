Принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться во всех сферах

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Глава государства принял генерального прокурора Берика Асылова.

Президент заслушал отчет о состоянии законности в стране и итогах работы по приоритетным направлениям надзорной деятельности.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о криминогенной ситуации и мерах, направленных на обеспечение конституционных прав граждан в уголовно-правовой сфере. Как отмечалось, органы прокуратуры пресекли более 32 тыс. решений на стадии досудебного расследования, противоречащих Уголовно-процессуальному кодексу, не допустили необоснованного вовлечения в уголовную орбиту 4 тыс. лиц, освободили свыше 1 500 незаконно задержанных лиц. По протестам генерального прокурора Верховным cудом улучшено положение 150 лиц, из них полностью оправданы 10 лиц.

Как сообщил Берик Асылов, в социально-экономической сфере восстановлены нарушенные права 81 тыс. предпринимателей, 979 тыс. пенсио­неров, лиц из социально уязвимых слоев населения и других. Не допущено нарушений трудовых прав 123 тыс. работников. В пользу детей взысканы долги по алиментам на 4,6 млрд тенге.

Президент был проинформирован, что за прошлый год государству возмещен ущерб на сумму свыше 627 млрд тенге.

Прокурорскую помощь получили 800 инвесторов, чей вклад в экономику составил свыше 12 трлн тенге. По актам прокуратуры за допущенные нарушения к ответственности привлечены 136 должностных лиц. Прокурорами отказано в согласовании 712 решений госорганов в отношении инвесторов. Отмечено эффективное использование «прокурорского фильтра» при сопровож­дении инвестиционных проектов. Активно функционирует Цифровая инвестиционная платформа, позволяющая отслеживать ход реализации проектов Общенационального пула.

Глава государства заслушал также отчет о ходе расследования ряда резонансных уголовных дел.

Генеральный прокурор доложил о широком внедрении цифровых технологий в борьбе с преступностью, в частности, в поимке разыскиваемых лиц с помощью «умных» видеокамер (количество разыскиваемых снижено на 9,4%).

Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по практической реализации принципа «Закон и Порядок», обеспечению законности во всех сферах. Он также подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по противодействию мошенничеству, борьбе с наркобизнесом, профилактике правонарушений в общественных местах, сообщила пресс-служба Президента.

#президент #Берик Асылов #генеральный прокурор

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