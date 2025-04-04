Принять и простить

Колонка обозревателя
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Асель Муканова

Школу я окончила с серебряной медалью. В России середины 1990-х это были увесистые медали, хранится теперь такая где-то «на антресолях». До золотой мне не хватило совсем чуть-чуть: «четверки» вышли по алгебре, что для гуманитария совсем не удивительно, и... по русскому языку.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С последним как раз все получилось неожиданно, потому как русский я, казашка, знала получше многих, для которых он был родным. По крайней мере, так говорила учитель-русовед. Но на выпускном экзамене я схлопотала «четверку», и, соответственно, итоговая оценка изменилась не в мою пользу.

Причем за ошибку мне в сочинении засчитали отсутствие запятой там, где она якобы должна была быть. Я привела строчки из собственного стихотворения, там-то и закралась злополучная ошибка. Хотя и педагоги, кажется, признавали, что по правилам допустимы оба варианта. И после проверки результатов предлагали мне, как потенциальной отличнице, переписать сочинение. Но я принципиально отказалась, посчитав неуважением к себе такую придирчивость со стороны учителей.

Вспоминая те события, я искренне удивляюсь своему упрямству и твердолобости. Какой же бестолковой девчонкой нужно быть, чтобы отказаться от помощи в такой момент и продолжать стоять на своем?! Прояви я хоть чуточку гибкости, возможно, всю оставшуюся жизнь гордилась бы золотой медалью (алгебру, может, тоже «подтянула» бы). Но я обиделась и махнула рукой, не желая признавать свою возможную неправоту.

Оправдание у меня есть только одно – молодость. К сожалению, умение признавать свои ошибки приходит лишь с возрастом, и то не у всех. А ведь это один из самых важных навыков в жизни, без которого сложно оставаться в гармонии и с миром, и с самим собой.

Порой, признавая правыми только себя, люди теряют возможности, друзей, любовь, карьеру. Не желая учиться, не растут. Не проявляя гибкости, портят отношения.

У каждого есть свои убеждения, свое видение тех или иных вещей. И каждый считает, что именно он понимает все правильнее остальных. Потому совсем непросто сказать хотя бы самому себе: «Я был неправ». И неудивительно, что любое замечание мы принимаем в штыки, даже если не особо это демонстрируем.

Но рано или поздно ты отчетливо понимаешь, что все в этом мире относительно. Что одному хорошо – другому не очень. Что оба оппонента одновременно вполне могут быть правы. Просто они настолько оберегают собственные границы и убеждения, что не в состоянии услышать друг друга.

И однажды, если повезет, ты сам себе признаешься: «Я не могу быть прав всегда и во всем. Я могу ошибаться». И становится так легко от этого осознания, будто груз с плеч! Не нужно больше никому ничего доказывать, можно узнать и принять столько доселе тебе неизвестного и, каждый раз сталкиваясь с иной точкой зрения, спокойно понимать, что и она имеет право на жизнь.

Признание своих ошибок повышает авторитет и доверие, обеспечивает рост, создает более крепкие отношения, снижает уровень конф­ликтности и ускоряет принятие решений. Да и просто становится залогом хорошего расположения духа. Ведь тот, кто не обременен тягостью собственной безупречнос­ти, легко идет по жизни, сколько бы ошибок он ни совершал.

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#Образование #школа #медаль #аттестат #экзамены

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