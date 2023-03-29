Приоритеты национальной экономики

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Выступая перед новым составом Парламента РК, глава государства особое внимание уделил необходимости решения архиважной задачи для современного Казахстана – ускорению всесторонней модернизации всех сфер и секторов экономики для того, чтобы совершить рывок в социально-экономическом развитии и достичь главной цели – повысить благосостояние всех жителей нашей страны.

Глава нашего государства прежде всего остановился на итогах прошедших выборов в Мажилис РК и в Маслихаты, дав высокую оценку его итогам. Президент подчеркнул, что реформы по построению справедливого общества будут продолжены. Особенно важно, что благодаря инициированному главой нашего государства процессу реформирования политической системы будут проведены прямые выборы акимов 45 районов и городов областного значения, а затем и выборы районных акимов по всей стране. Это на деле показывает шаги Казахстана по пути к демократизации управления и постепенному формированию полноценных институтов управления на местах, в том числе и органов самоуправления.

Как экономисты, в круг разработок которых традиционно входит исследование развития экономики и общества в территориально-пространственном аспекте, мы высоко ценим данные меры для обеспечения устойчивости социально-экономических процессов во всех регионах и всех населенных пунктах страны.

Для преодоления назревших проблем глава государства ставит единственно верную для Казахстана задачу по изменению правил и принципов функционирования национальной экономики. Наряду с мерами по демонополизации и возврату незаконно выведенных из страны капиталов будет поддерживаться крупный конкурентоспособный бизнес. Но главной движущей силой нашей экономики и рынка труда, как и во всех успешно развивающихся странах мира, должно стать малое и среднее предпринимательство. Другими словами, малый и средний бизнес станет основным приоритетом в экономической политике Казахстана. Только при таком условии увеличится занятость населения, возрастут его доходы, пополнится слой среднего класса, а значит повысится уровень жизни всех казахстанцев.

Для решения этого вопроса президент Казахстана поставил задачу разработать единую комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса на основе измерения экономического эффекта конкретного проекта. При этом в своем выступлении он подчеркнул, что особое внимания и поддержку получат проекты предпринимателей, ориентированные на реальную индустриализацию экономики, локализацию производства в регионах страны и на модернизацию как производственной, так и дорожно-транспортной, логистической, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктур.

На самом деле только при улучшении инфраструктурного обустройства регионов и населенных пунктов, размещенных на их территории, возможен прогресс в социально-экономическом развитии всей страны. Учитывая большую важность решения этого вопроса для будущего страны, Глава государств взял его под свой особый контроль.

Важным шагом по пути экономических реформ в Казахстане станет формирование Новой модели налоговой политики, которая сможет обеспечить оптимальное распределение национального богатства, высокий уровень экономической активности и точечную поддержку приоритетных отраслей экономики. При этом Налоговый кодекс и налоговая политика должны быть понятными и в соответствии с требованиями времени полностью оцифрованными, а ставки по корпоративному подоходному налогу (КПН) и налогу на добавленную стоимость (НДС), которые формируют львиную долю госбюджета, должны быть дифференцированными. То есть, исходя из отраслевых приоритетов более высокие ставки нужно предусмотреть для крупных высокодоходных компаний в основном сырьевого сектора экономики. Такой подход будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы за счет роста доходов предпринимателей и стабильному пополнению государственного бюджета.

Важной задачей для Казахстана остается дальнейшее совершенствование отраслевой структуры экономики на основе наращивания мощностей обрабатывающей промышленности, продукция которой в первую очередь направлена на внутренний рынок. Для этого необходимо внедрение в производство инноваций и передовых технологий.

Не осталась вне внимания главы государства проблема развития сельских территорий и АПК как базы обеспечения продовольственной безопасности страны. Было предложено сделать реализацию проектов «Ауыл – Ел бесігі» и «Ауыл аманаты» основой новой Концепции развития сельских территорий. Для их реализации представители партии «Ауыл», впервые вошедшие в Парламент РК, должны обеспечить более качественное законодательное сопровождение реформ в сельскохозяйственном секторе и агропромышленном комплексе. Вновь вводимые законодательные нормы должны обеспечить реализацию системных мер по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур.

Таким образом, выступление президента страны было полномасштабным и затронуло самые острые вопросы и животрепещущие проблемы Казахстана как в политической сфере, так и в области социально-экономического развития страны. Не только парламентарии, но и вся общественность страны, включая и ученых, должна направить все свои усилия и деятельность на реализацию поставленных задач для будущего Казахстана, стабильного и устойчивого роста экономики нашей Родины и повышения уровня благосостояния всего народа.