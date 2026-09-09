Природа есть, а связи нет

Статьи,Требует решения
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Северный Казахстан – край озер, сосновых боров и... обещаний. Чтобы туристический потенциал региона заработал в полную силу, нужно развязать три тугих «узла», которые бизнес безуспешно пытается распутать уже не первый год.

Фото акимата СКО

На отраслевом совете Палаты предпринимателей СКО с участием замес­тителя директора департамента инвестиций НПП «Атамекен» Назгуль Узалиной бизнесмены назвали три главные проблемы, которые «душат» отрасль. Но для начала Назгуль Узалина напомнила, что департамент инвестиций создан в июне этого года по прямому поручению Премьер-министра и уже направил 29 проблемных вопросов от бизнеса в Национальный центр по инвестиционной деятельности.

– Два вопроса были решены буквально в течение недели, остальные требуют изменений в законодательстве. Если решения нет, то подключаем экспертные советы с Генеральной прокуратурой, – сообщила она.

А теперь о местных проблемах. Как только отъезжаешь от города на 20 км, связь и Интернет пропадают, навигация не работает. Турист оказывается отрезанным от мира. Председатель отраслевого совета по туризму Владимир Витченко напомнил, что проб­лему поднимали не раз.

– Мы направили письмо в Минис­терство искусственного интеллекта и цифрового развития. Ответ таков: работа будет проведена в 2027 году. Но не указано кем, за чей счет и кто и за что отвечает. То есть вопрос остается открытым, – констатировал Владимир Витченко.

И. о. руководителя отдела развития туризма Дамир Неталиев признал: операторы считают установку вышек нерентабельной.

– Но есть меморандум с «Ауыл Телеком». Операторы готовы зайти, если будут антенно-мачтовые станции и электричество. По Имантау вопрос открыт, будем договариваться с акимом района, — пояснил Дамир Неталиев.

Бизнес, однако, сомневается, что районный бюджет потянет такие расходы без инвестиций.

Еще одна проблема – вывоз мусора. Экологическое законодательство запрещает размещать свалки в нацио­нальных парках, но альтернативы не предлагает. В итоге 48 баз отдыха вынуждены везти отходы за 90 км.

– Проблеме больше восьми лет. В разгар сезона предприниматели тратят колоссальные деньги на вывоз мусора, а кто не может вывозить, закапывает. Растут стихийные свалки, – сетует Владимир Витченко, добавляя, что бизнес ждет точечных изменений в республиканском законодательстве на сей счет.

Далее: в регионе закрыто более 200 детских оздоровительных лагерей. Оставшиеся объекты работают только летом. Причина – короткий срок доверительного управления. Объекты передают инвестору в среднем на пять лет. За такой срок капитальные вложения окупить невозможно. Это и убивает детский туризм, считает председатель совета. Предприниматели просят увеличить срок до 20–30 лет, разрешить строить круглогодичные комплексы и ввести прозрачные механизмы господдержки.

Все три проблемы департамент инвестиций НПП «Атамекен» взял на контроль. Назгуль Узалина заверила: если они не решатся на уровне региона, то будут доведены до Правительства и Генеральной прокуратуры. А пока туризм СКО топчется на месте, запутавшись в «узлах», которые не дают ему заработать в полную силу.

#инвестиции #СКО #туризм #интернет #связь

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