Пришли к консенсусу Свежий выпуск 627 Алла ДЕМЕНТЬЕВА

В результате реструктуризации обозначенная финансовая задолженность банка, подлежащая ей, будет сокращена с около 232 млрд. тенге до 113 млрд. тенге. Срок погашения непогашенной задолженнос­ти будет продлен на 10 лет. Контролирую­щий акционер банка – фонд «Самрук-Казына» – поддержит сделку, размес­тив новый 10-летний вклад на особых условиях посредством преобразования сущест­вующих депозитов в банке и размещения дополнительных новых депозитов на таких же условиях.

Акционеры банка совместно с акционерами АО «ForteBank» и АО «Темiрбанк» также одобрили предлагае­мое их объединение в объединенный банк. Как отмечается в пресс-релизе АО «Альянс банк», в целом «Самрук-Казына» поддержит реструктуризацию, и как следствие – Объединенный банк. Акционеры ForteBank и Темiрбанка также поддерживают сделку присоединения.

– Мы рады, что наша большая работа в течение текущего года привела к успешным результатам совместного внеочередного общего собрания акционеров и собрания конкурсных кредиторов, – так прокомментировала событие заместитель председателя ФНБ «Самрук-Казына» Елена Бахмутова. – План реструктуризации – результат совместных усилий как акцио­нера – фонда «Самрук-Казына», руководства банка и управляющего комитета кредиторов, так и подавляющего большинства заинтересованных сторон, проголосовавших за него. Успешное прохождение этого критического рубежа ставит фонд «Самрук-Казына» на один шаг ближе к достижению намеченной цели – выхода из капитала банков второго уровня.

Согласно сообщению пресс-службы Альянс банка, после завершения реструктуризации и присоединения Булат Утемуратов станет крупным акционером нового Объединенного банка благодаря своим текущим пакетам акций в этих банках.

«Я верю в успех Объединенного банка, – цитирует пресс-служба Булата Утемуратова. – И лично вложил более 400 миллионов долларов в капитал банка. В качестве основного акционера Объединенного банка я несу ответственность за строительство его светлого будущего, и каждый клиент должен чувствовать уверенность в безопасности и сохраннос­ти своих вкладов».



