Приступить к посевной

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В целом, по данным акиматов областей, в текущем году общая посевная площадь составит 23,8 млн га. Согласно поручению Главы государства по диверсификации сельскохозяйственных культур, посевные площади пшеницы по сравнению с прошлым годом сократятся на 426 тыс. га и составят 13,3 млн га (2023 год – 13,7 млн га). В то же время планируется увеличение площадей масличных культур на 373 тыс. га и кормовых культур на 66 тыс. га.