Присвоить статус беженца просят двое россиян акимат Астаны

Руководитель управления занятости и социальной защиты Астаны Илья Скуб сообщил, что два гражданина России просят присвоить им статус беженца, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Управление соцзащиты акимата Астаны ведет работу по присвоению статуса беженца. Сейчас к нам обратились 96 человек. Из них только двое граждан России», - сказал Илья Скуб на брифинге в акимате.

При этом он отметил, что вопрос рассмотрения статуса беженца рассматривается в течение трех месяцев специально созданной комиссией.

«По этим двум гражданам решение еще не принято. В целом, в столице статус беженца присвоен четырем гражданам, из них двое - граждане КНР, еще двое - граждане Афганистана», - резюмировал спикер.