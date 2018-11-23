​Прицел на Токио!

8-й чемпионат Азии по стендовой стрельбе и 11-е первенство континента по пулевой стрельбе проходили в столице Кувейта Эль-Кувейте. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 19 стран Азии. Национальная сборная Казахстана в общей сложности завоевала 16 медалей, включая 4 золотые и 5 серебряных. Основные награды достались стендовикам. В выступлениях среди взрослых казахстанцы завоевали 5 медалей – 2 серебряные и 3 бронзовые. «Серебро» в упражнении «скит» дос­талось Асем Орынбай (Алматы), в упражнении «трап» блистали 2 шымкентские спортсменки – Мария Дмитриенко и Анастасия Давыдова, а также Айжан Досмагамбетова из Кызылорды. Виктору Хасянову из Шымкента досталась «бронза» за упражнение «трап». За «скит» «бронзу» вручили еще двум шымкентским спортсменкам – Ольге Панариной и Ангелине Мищук, а также Асем Орынбай из Алматы.

На высоте оказались и юниоры, завоевав 4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые медали. Все они – спортсмены Центра олимпийской подготовки. На высшую ступеньку пьедестала почета поднялся Александр Мухамедиев из Шымкента, равных которому не было в упражнении «скит». Еще одно «золото», и снова за «скит», только уже в командном зачете, досталось Александру Мухамедиеву, выступавшему в группе с алматинцами Эдуардом Ещенко и Азизом Киселевым, сообща набрав 337 очков. «Золото» и у тройки: Руслан Бердов (Алматы), Шынгыс Егемкул (Шымкент), Артем Чикулаев (Алматы), набравшие в упражнении «трап» 339 очков. В личном зачете у Руслана Бедрова также золотая медаль, а у Шынгыса Егемкула – «серебро».

Медали такой же пробы вручены в командном зачете Екатерине Ивановой (Алматы), Сарсенкуль Рысбековой (Шымкент) и Юлии Мариняк (Алматы), результат которых в упражнении «трап» – 300 очков. В упражнении «трап-микс» Юлия Мариняк и Артем Чикулаев с результатом 135 очков стали серебряными призерами.

В командном зачете по «дубль-трап» Максим Коломоец (Кызылорда), Андрей Могилевский (Астана), Александр Федоров (Шымкент) показали третий результат, набрав 349 очков. В упражнениях «скит» – Зоя Кравченко (Шымкент) и «трап» – Сарсенкуль Рысбекова добавили команде еще 2 бронзовые медали.

На 11-м чемпионате Азии по пулевой стрельбе национальная сборная Казахстана завоевала 2 медали в командном зачете. В упражнении «ВП-6» среди мужчин Юрий Юрков (Шымкент), Илья Федин (Павлодар), Алексей Клейменов (Астана) завоевали серебряную медаль с результатом 1 854,2 очка.

В упражнении «ПП-3» среди юниоров Эльдар Иманкулов (Алматы), Никита Чирюкин (Шымкент), Ярослав Махнев (Алматы) удостоились бронзовой медали.

Национальная сборная Казахстана показала очень хороший результат в Кувейте. Град наград, осыпавших спортсменов по стендовой и практической стрельбе, во многом предсказуем и является результатом колоссального труда самих спортсменов и их тренеров, использующих в работе тради­ционные методики и новейшие разработки. Сегодня они тренируются на базе ГГКП «Центр олимпийской подготовки по видам стрельбы», расположенном в Шымкенте, и в филиалах в Алматы и Астане. Этот успех важен еще и потому, что спортсмены, метко поразив цели, доказали свои мастерство и способность побеждать вопреки всем разговорам, появившимся пос­ле выступления спортсменов на летних Азиатских играх 2018 года в индонезийском городе Палембанг.

Дело в том, что Азиатские игры 2018 года имели кардинальные отличия от предыдущих подобных соревнований, которые объективно повлияли на результативность команды. Во-первых, в 2 раза сократилось количество упражнений, в которых команда Казахстана всегда завоевывала медали. Во-вторых, из программы Азиатских игр были исключены упражнения с командным зачетом. Анализ результатов прошлых Азиатских игр показывает, что 90% медалей были завоеваны казахстанскими стрелками именно в командном зачете. В-третьих, было сокращено количество участников в упражнении с трех до двух спортсменов, что автоматически снизило шанс на победу.

– Обо всех этих изменениях в программе Азиатских игр 2018 года тренерский штаб Казахстана был проинформирован оргкомитетом за считанные месяцы до их проведения, – говорит генеральный секретарь ОО «Казахстанская федерация спортивной стрельбы», директор ГГКП «Центр олимпийской подготовки по видам стрельбы» Олег Почивалов. – Казахстанская федерация спортивной стрельбы неоднократно предпринимала попытки повлиять на такое решение организаторов Азиатских игр-2018, мы писали и отправляли письма в Азиатский олимпийский комитет, но добиться возврата в программу исключенных упражнений и командного зачета не удалось.

Тем не менее тренеры и спорт­смены активно вели подготовку, стараясь настроить команду на победу в непрофильных упражнениях и сфокусировать спортсменов на победе в личном зачете, в отличие от командного, к которому спорт­смены серьезно готовились на протяжении двух последних лет.

– В первую очередь тренерская команда сосредоточилась на отборе самых сильных спортсменов, – рассказывает главный тренер по пулевой стрельбе Анвар Юнусметов. – Отбор проводился прозрачно и поэтапно. Из 11 участников в сос­тав команды включили четырех участников Олимпийских игр – Рашида Юнусметова, Юрия Юркова, Владимира Исаченко и Зауреш Байбусинову. Еще 10 спорт­сменов являлись обладателями медалей с предыдущих Азиатских игр в командном зачете.

Команда по пулевой стрельбе производила отбор и готовилась к Азиатским играм под руководством опытных старших тренеров, в прошлом прославленных спорт­сменов. К примеру, с винтовочной группой работала старший тренер – двукратная рекордсменка мира, участница Олимпийских игр, чемпионка Азиатских игр 2014 года в Корее Ольга Довгун. Пистолетную группу курировал старший тренер – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 1992, 1996 годов, рекордсмен мира Владимир Вохмянин. Спорт­сменов, выступающих в стрельбе по движущей мишени, вел старший тренер, чемпион Азии, обладатель 1-го места Азиатских игр 2006 года, участник Олимпийских игр Андрей Гуров.

Тренерским штабом была разработана концепция подготовки команды к Азиатским играм, установлены критерии отбора по результатам. И спортсмены, отправившиеся в Индонезию, не подкачали. Пятеро из 11 спортсменов по пулевой стрельбе вышли в финал и боролись за медали. 8 спортсменов Казахстана вошли в число 11 сильнейших спортсменов Азиатских игр в своих упражнениях. Примерно та же картина и в команде по стендовой стрельбе, основу которой составили ведущие спортсмены, имеющие в своем активе победы на международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. В упражнении «дубль-трап» организаторы Азиатских игр добавили женский зачет, и тренерский совет тут же решил подготовить спортсменов в этом упражнении, специально пригласив тренера-консультанта из России.

По итогам выступлений в Индонезии в стендовой стрельбе трое из 10 спортсменов вышли в финал и боролись за медали. Семеро спортсменов из Казахстана вошли в число 10 сильнейших спортсменов Азиатских игр в своих упражнениях.

– Наши спортсмены имели все шансы на победу, – убежден главный тренер РК по стендовой стрельбе Сергей Колос. – К примеру, во время проведения финала упражнения «трап» Мария Дмитриенко (Шымкент) лидировала и, учитывая, что выигрывала Азиатские игры в командном зачете, установила рекорд Азии в квалификации, имела все основания выиграть. Однако в предпоследнем пятаке допустила 3 промаха, оказавшись на 4-м месте. Точно так же хорошую подготовку продемонстрировал Владислав Мухамедиев, установивший рекорд Азии, выбив 124 из 125 очков. В шаге от медали была Ольга Панарина, занявшая 6-е место.

Сергей Колос, как и его коллега Анвар Юнусметов, слабым звеном считает психологическое состояние спортсменов при выполнении упражнений в финале соревнований. Соревновательная стрельба значительно отличается от тренировочной, и одного искусства меткого выстрела, то есть чисто технической подготовки, становится недостаточно. Одной из центральных задач подготовки является владение методиками психорегуляции, над этой и другими задачами будет сконцентрирована работа всего коллектива Казахстанской федерации спортивной стрельбы.

– Основными задачами Казахстанской федерации спортивной стрельбы на 2019 год являются завоевание четырех олимпийских лицензий и борьба за призовые мес­та на Олимпиаде в Токио-2020, – так обозначил задачи, стоящие перед спортсменами и тренерами Олег Почивалов. – Отдельно хотелось поблагодарить за своевременную поддержку спортивное руководство страны – Национальный олимпийский комитет, Комитет по спорту РК, Президентский клуб, региональные управления по спорту и в целом любителей, болельщиков Казахстана. А мы не подведем!