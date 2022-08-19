Притяжение

Около 10 тыс. казахстанцев и гостей из-за рубежа посетили историко-культурный комплекс «Жошы-хан» в области Улытау.

Центр открыл свои двери 20 октября 2021 года. Первым его посетителем стал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который не раз подчеркивал, что одна из важных задач региона заключается в развитии туристического потенциала этого исторического места.

Идею возвести историко-культурный комплекс «Жошы-хан» возле мавзолея, где покоится сын великого Чингисхана, предложил Глава государства в 2019 году, накануне празднования 750-летия Золотой Орды. В 2020 году комплекс был построен, но из-за пандемии его открытие, многие мероприя­тия, приуроченные к памятной дате, были перенесены на 2021 год.

Как отметил заведующий историко-культурным комплексом «Жошы-хан» Бахытжан Копбаев, за время работы центра его посетили около 10 тыс. туристов. Основной пик пришелся на осень прошлого года. До февраля 2022 года комплекс работал на бесплатной основе, сейчас экскурсия стоит 1 000 тенге.

Зимой и в начале весны, во время распутицы, добраться до комплекса затруднительно, поэтому до мая туристов почти не было, отметил он. С конца весны поток гостей вновь возобновился, на сегодня было принято около 6 тыс. человек.

– Вообще, это не просто музей, оазис среди бескрайней степи. Со временем комплекс обрел значение идеологического центра. Сюда проникнуться историей приезжают представители самых разных этносов, проживающих в области Улытау и других регионах Казахстана, иностранцы. Чаще всего встречаем гостей из России, здесь побывали граждане США, Франции, Германии, и, конечно же, туристы из Монголии, для которых это место также имеет сакральный смысл, – сообщил Бахытжан Копбаев.

Уникальность комплекса заключается в том, что здесь гости могут как следует отдохнуть: есть 14 гостиничных номеров, работают чайхана, намазхана. Гостей по традиции встречают в выставочном зале с экспозицией исторических артефактов, найденных археологами на территории Улытау. На каждой выставке в 3D-формате рассказывается о происхождении находок на трех языках – казахском, русском и английском.

Гости с интересом слушают рассказ гида об орнаментных кирпичах мавзолея Жошы-хана – құба. В другом зале представлены экс­понаты, дающие представление о жизни Болган-ана, по преданию – старшей дочери Чингисхана. Ее мавзолей, к слову, находится недалеко от города Жезказгана, между реками Кенгир и Сарысу.

– Мы называем Болган-ана старшей дочерью Потрясателя Вселенной на основании сохранившихся за сотни веков сказаний и легенд, – отметил Бахытжан Копбаев. – По другой легенде, она сноха Алаша-хана. Рядом с ее мавзолеем есть другой, поменьше, где покоится, по преданиям, одна из жен Чингисхана Кулан-ана.

В женской экспозиции представлен оригинальный кирпич, он удивителен тем, что на нем есть волчий след, настоящий отпечаток лапы волка. В этом чувствуется что-то мистическое, ведь испокон веков для кочевников волк – тотемное животное. Такие отпечатки найдены на камнях только двух мавзолеев – Алаша-хана и Болган-ана. Среди прочих артефактов – предметы женского убранства: зеркало, серьги, кортик и даже предмет для чистки ушей. Он изготовлен из чис­той бронзы, в далеком прошлом женщины носили его как амулет и предмет гигиены. Конечно же, в экспозиции представлена копия всем известной золотой чаши из мавзолея Болган-ана, которую обнаружили археологи при раскопках в 2018 году. Ее чистый вес 244 грамма, оригинал хранится в Национальном музее Нур-Султана.

На этнографической стороне историко-археологического комплекса установлен шугендоп. По словам Бахытжана Копбаева, это спортивный инвентарь для прос­той игры, в которую играли иранские и тюркские конные кочевники в Центральной Азии. Сегодня она известна как поло. Номады с древних времен приучали к игре детей 11–12 лет.

– На казахском языке есть поговорка, которая в переводе на русский звучит так: «Воспитали батыров вместе с собственным конем», – говорит Бахытжан Копбаев. – Жеребенка седлают, когда ребенку исполняется 7–8 лет. Когда подросток садится на лошадь, через игру она привыкает к своему хозяину, а молодой человек узнает ее характер.

Поэтому конская упряжь занимает почетное место на стендах, а рядом можно осмотреть монеты, бронзовые наконечники стрел, чигир. Все, что земля бережно хранила со времен средневековья, Золотой Орды.

Конечно же, современный историко-культурный центр оснащен новейшим компьютерным оборудованием для удобства посетителей. В центре экспозиции – тачскрины, чтобы ими управлять, не нужен гид, даже ребенок может вывести на экран картинку, информацию, видео на трех языках. На выбор – самая разносторонняя информация по истории Улытау, видеоролики на казахском языке с титрами на английском и русском. Есть и мини-кинотеатр в 3D-формате.

Очень популярен среди гостей хан шатыр – юрта с выставочным залом. Экспозиция в нем постоянно меняется. Неизменно стоит только установленная скульптура воина в натуральную величину. Он прек­лонил колени, в руках домб­ра, с печалью смотрит на «трон Чингисхана». По легенде, один из приближенных Потрясателя Вселенной через кюй сообщил повелителю печальную новость о гибели любимого сына Жошы.

– Это предание воплощено в знаменитом кюе «Ақсақ Құлан», автором которого во всех сказаниях указан Кетбуга, – рассказал Бахыт­жан Копбаев. – Когда наши гости присаживаются на «трон Чингисхана», звучит тот самый древний кюй. Здесь туристы очень любят делать фото, как и рядом с великолепным памятником Жошы, который выполнен из чистой бронзы.

Конечно, интересен людям не только музейный комплекс, больше всего их притягивает мавзолей, а также раскоп древнего городища рядом, известного как Жошы ордасы. По словам заведующего комплексом, за время работы он подметил, что у каждого человека свое восприятие, эмоции. Европейцы, например, настроены на традиционную туристическую экскурсию. Они любознательны, стараются почерпнуть как можно больше исторической информации.

Отрадно, что все больше казах­станцев привозят своих детей, чтобы те знали свою историю, могли воочию увидеть известные места, прикоснуться к сохранившимся памятникам. Впрочем, историко-культурный комплекс посещают не только семьями. Уроки истории с экскурсией здесь проводят для школьников со всей области Улытау. Акиматы городов и райо­нов организовывают поездки для детей из малообеспеченных семей, воспитанников детского дома. Часто приезжают студенты вузов Караганды, Жезказгана и Сатпаева.

Паломников тоже немало, они сразу направляются к мавзолею Жошы-хана, чтобы поклониться и помолиться у сакрального места.

С возведением комплекса в регионе открылась ниша для небольших местных туристско-логистических компаний. Уже появились объявления о турах в историко-культурный комплекс «Жошы-хан», в мавзолеи Алаша-хана, Домбауыл. Также есть экскурсии в поселок Улытау, где расположены такие историчес­кие памятники, как гора Едыге, Аулие­тау, Хан Ордасы. Недалеко от поселка построен современный визит-центр, есть музей.

Говоря о самом комплексе «Жошы-хан», Бахытжан Копбаев отметил, что предприимчивые улытаусцы рядом установили этноаул. Можно арендовать юрту для отдыха, самостоятельно приготовить еду для пикника. Для детей есть прекрасные развлечения – конные прогулки, стрельба из лука и другое. Здесь же туристы могут попробовать традиционное угощение – кумыс, блюда национальной кухни.

– Мы рады нашим гостям, рады интересу к истории нашего края, уважению к предкам, основам нашей государственности, – подчеркнул Бахытжан Копбаев. – Уверен, что в скором времени количество турис­тов увеличится в разы. Тем более что сейчас решается вопрос строи­тельства новой дороги к центру.