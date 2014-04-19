Культура
Приумножать духовный потенциал

Известные теологи-исламоведы, эксперты по вопросам религии и свободы вероисповедания из России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Египта обсудили роль ислама и его влияние на культурное и духовно-нравственное развитие Казахстана и других государств Центральной Азии. 

– Больше 1 250 лет назад ислам пришел в казахские степи, и наши предки приняли эту совершенную религию мира и добра, – отметил Верховный муфтий Казахстана Ержан кажы Маямеров. – За это время ислам не просто вошел в жизнь и быт казахского народа, но и стал неотъемлемой его частью, во многом регламентирующим образ жизни степняка. Сегодня ислам представляет собой не просто веру, но и звучащую в унисон современным реалиям религию. 

Глава ДУМК сообщил, что в ближайшее время в Казахстане планируется открыть Исследовательский центр имени известного исламского богослова, основателя одной из четырех суннитских школ ханафитского мазхаба – Абу Ханифы. При новом центре будет издаваться литература, в том числе учебники, а также ранее непечатавшиеся труды среднеазиатских ученых древности. 

– Актуальность ислама для Центральной Азии бесспорна, потому что является частью истории, культуры населяющих ее народов, – подчеркнул директор Государственной комиссии по делам религий Кыргызской республики Оразбек Молдалиев. – Труды выдающихся исламских просветителей и теологов – Абул Мансура Матуриди, Ахмеда Ясави, аль-Бухари и других внесли огромный вклад в развитие мусульманской культуры, их работы интересуют ученых мира и сегодня.

По мнению ректора Российского исламского института Рафика Мухаметшина, несмотря на границы и расстояния, проблемы в странах Центральной Азии созвучны.

– Ислам в Татарстане так же, как и в ряде стран СНГ, после долгих лет забвения и насильственного вытеснения переживает эпоху возрождения, – сказал он. – Единое прошлое, общая история не прошли бесследно, поэтому основные этапы возрождения в наших странах во многом созвучны. 

Профессор, директор Института востоковедения им. Р. Сулейменова Абсаттар кажы Дербисали говорил о необходимости популяризации трудов средневековых ученых, выходцев из Тараза, Мерке, Кулана, Сыганака. Сочинения их хранятся в государственных и частных библиотеках Турции, причем большая часть никогда не публиковалась. Требуется большая работа по структуризации и публикации трудов, не дошедших пока до казахстанского читателя, считает ученый. Как заметил профессор Каирского государственного университета (АРЕ) Махмуд Фуад, исламская цивилизация Центральной Азии подарила миру целую плеяду выдающихся ученых, известных своими фундаментальными открытиями, а также именно в исламе впервые зародилась модель независимого образовательного учреждения – мед­ресе. В целом участники конференции отметили большой потенциал научного, литературного, культурного и духовно-нравственного наследия исламских мыслителей Центральной Азии, который может стать системной идеологической преградой для распространения экстремистских идей. 

Подводя итоги конференции, председатель Агентства по делам религий РК Марат Азильханов отметил, что Центральная Азия является историческим центром развития ислама, подчеркнув, что многое еще предстоит сделать, поскольку социокультурный феномен ислама многогранен и требует междисциплинарного подхода. По итогам конференции было принято Обращение. 

«Сегодня мусульмане центральноазиатского региона, имея глубокие культурные, исторические традиции, не приемлют никаких форм радикализма, экстремизма и терроризма»,–  говорится в нем. Участники конференции призвали всех сограждан – представителей интеллигенции, экс­пертное сообщество и мусульманское духовенство – объединить усилия для сохранения и приумножения духовного потенциала, накопленного веками. 

 Зарина НОКРАБЕКОВА

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