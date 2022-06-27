Привлечение инвестиций для восполнения минерально-сырьевой базы

Минерально-сырьевая база имеет для страны стратегическое значение.

Казахстан по богатству своих недр минеральными ресурсами и их разнообразию входит в группу стран мировых лидеров, по таким показателям, как хромовая руда, вольфрам, цинк, свинец, медь, золото.

А также в стране имеются значительные перспективы для новых открытий.

Таких, как в части углеводородного сырья геологами страны выделяются 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд. тонн.

Степень изученности осадочных бассейнов разная, из них: 5 – освоенные, 5 – малоизученные, 5 – малоперспективные.

На сегодня весь объем нефтегазодобычи приходится на 5 освоенных бассейнов. Из них самым крупным считается Прикаспийский, на который приходится около 80% ресурсной базы страны.

Значительный вклад по восполнению минерально-сырьевой базы страны вносится недропользователями.

Несмотря на относительную стабильность работы минерально-сырьевой базы и рост ряда количественных характеристик в последнее десятилетие, внутри него существует целый ряд проблем, оказывающих все возрастающее негативное воздействие на состояние и перспективы отечественной экономики.

В этой связи для привлечения инвестиции 26 августа 2021 года на заседании Совета иностранных инвесторов под председательством Главы государства К.К.Токаева, предложен новый внедряемый инструмент Соглашение на геологическое изучение недр, направленный на увеличение объема геологоразведочных работ.

С целью привлечения инвесторов на ранеен неизученные территории (малоизученные и малоперспективные осадочные бассейны) Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с Министерством энергетики были проведены работы по разработке сравнительной таблицы для поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании», предусматривающие исключительное право недропользователя на дальнейшую разведку/добычу участка.

Так, в случае обнаружения перспективных ресурсов углеводородного сырья в малоизученных осадочных бассейнах будет предоставлена возможность гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи в рамках Улучшенного модельного контракта.

Подход будет обеспечиваться путем внедрения Лицензии на геологическое изучение перспектив нефтегазоносности недр на малоизученных территориях (далее – Лицензия), являющимся новым инструментом.

Основным критерием по выделению участка в соответствии с Лицензией является его расположение в пределах малоизученных территории с низкой степенью геолого-геофизической изученности.

К пакету для улучшения регуляторных условий в рамках внедряемого инструмента можно отнести: увеличение срока действий лицензий, обеспечение конфиденциальности геологической информации, ослабление разрешительных ограничений в отношении экспорта, переход на улучшенный модельный контракт, реализация третим лицам геологических данных.

В итоге данный подход обеспечит более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций и позволит инвесторам получать определенные налоговые и другие преференции, которые будут отражаться в Улучшенном модельном контракте.