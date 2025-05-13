Фото: пресс-служба акимата Астаны

Столичные болельщики с гордостью встретили участников молодежного чемпионата мира по киокушинкай-кан каратэ, прошедшего с 8 по 12 мая в немецком Лейпциге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

В международном аэропорту имени Нурсултана Назарбаева в праздничной атмосфере встретили триумфаторов турнира. Родные, друзья, тренеры и болельщики с цветами, флагами и аплодисментами приветствовали молодых спортсменов, достойно представивших страну на мировом уровне.

Сборная Казахстана стала лучшей в общекомандном зачете, а столичные спортсмены завоевали пять медалей:

Ратбек Батырхан (16–17 лет, до 65 кг) — золото

Акказинова Амира (14–15 лет, до 50 кг) — серебро

Койшыбай Мухаммедали (16–17 лет, до 60 кг) — бронза

Ракишева Улжан (18–21 год, свыше 65 кг) — бронза

Аманов Айбек (18–21 год, до 80 кг) — бронза

Международный турнир собрал около 900 спортсменов из 40 стран мира и стал настоящим испытанием для юных бойцов. Подобные успехи молодых спортсменов еще раз подчеркивают потенциал столицы как одного из главных центров развития спорта в стране.