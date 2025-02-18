Призеры Азиады примут участие в чемпионате мира по лыжным гонкам

ЧМ по лыжным гонкам пройдет с 26 февраля по 9 марта
Тренерский штаб команды Казахстана по лыжным гонкам назвал состав на участие в чемпионате мира в норвержском Тронхейме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В мировом первенстве примут участие 14 казахстанских лыжников, среди которых призеры Азиатских играх-2025 в Харбине.
Ниже представлен полный состав.
- Надежда Степашкина
- Ксения Шалыгина
- Ангелина Шурыга
- Дарья Ряжко
- Камила Елгазинова
- Анна Мельник
- Олжас Климин
- Константин Борцов
- Святослав Матасов
- Наиль Башмаков
- Владислав Ковалев
- Ернар Нурсбеков
- Фёдор Карпов
- Виталий Пухкало
ЧМ по лыжным гонкам пройдет с 26 февраля по 9 марта.
Напомним, казахстанские лыжники на прошедшей Азиаде завоевали четыре медали. Константин Борцов стал вторым в спринте, Олжас Климин завоевал «бронзу» в гонке на 10 километров. В эстафете женская команда стала второй, а мужская - третьей.