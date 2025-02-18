Призеры Азиады примут участие в чемпионате мира по лыжным гонкам

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

ЧМ по лыжным гонкам пройдет с 26 февраля по 9 марта

Фото: НОК

Тренерский штаб команды Казахстана по лыжным гонкам назвал состав на участие в чемпионате мира в норвержском Тронхейме, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В мировом первенстве примут участие 14 казахстанских лыжников, среди которых призеры Азиатских играх-2025 в Харбине.

Ниже представлен полный состав. 

- Надежда Степашкина

- Ксения Шалыгина

- Ангелина Шурыга

- Дарья Ряжко 

- Камила ⁠Елгазинова

- Анна Мельник

- Олжас Климин

- Константин ⁠Борцов

- Святослав Матасов

- Наиль ⁠Башмаков

- Владислав Ковалев

- Ернар Нурсбеков

- Фёдор Карпов

- Виталий Пухкало

ЧМ по лыжным гонкам пройдет с 26 февраля по 9 марта.

Напомним, казахстанские лыжники на прошедшей Азиаде завоевали четыре медали. Константин Борцов стал вторым в спринте, Олжас Климин завоевал «бронзу» в гонке на 10 километров. В эстафете женская команда стала второй, а мужская - третьей. 

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