Призеры международного лицензионного турнира по танцам на колясках вернулись в Астану

Призеров лицензионного турнира по танцам на колясках, который проходил в Нидерландах 7-9 апреля, астанчан Ардака Отарбаева и Айдану Бегленову в торжественной обстановке встретили в столичном аэропорту, сообщает официальный сайт акимата города.

фото с сайта акимата Астаны

Руководство, представители «Детско-юношеской спортивной школы, спортивной школы для людей с инвалидностью» акимата г. Астаны встретили их в аэропорту и вручили цветы.

С 7 по 9 апреля в городе Амстелвен, Нидерланды, при поддержке Международного паралимпийского комитета прошел лицензированный турнир по парным танцам. В этом турнире приняли участие более 20 стран мира. Сборная Республики Казахстан в первый день соревнований завоевала две золотые и одну бронзовую медали.

В трехдневном соревновании сборная Казахстана завоевала две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

Отметим, что столичные спортсмены заняли 3 место в стиле комби фристайл, 2 место в стиле комби латина, 4 место в стиле комби стандарт. Также наш соотечественник Ермек Калымбетов занял первые места в категории Single men FREESTYLE CLASS 2, а также в паре с Кульшим Аталыковой в категории Combi FREESTYLE CLASS 2.

Ардак Отарбаев и Айдана Бегленова стали обладателями бронзовой медали в категории Combi FREESTYLE CLASS 1, серебряной медали в стиле Combo Latina Dance.

Наши победители говорят, что соперники на турнире были сильными.

«На соревнованиях было много спортсменов. Можно сказать, что конкуренция выше, чем в предыдущих соревнованиях. Я подготовился к трем специальным видам танца. Поэтому мы показали хорошие результаты. На каждое соревнование спортсмен идет побеждать. Соперники были сильными. Тем не менее, мы привезли 3 медали. Мы благодарим за поддержку и создание условий «Детско-юношескую спортивную школу, спортивную школу для людей с инвалидностью» акимата города Астаны и нашего тренера Алию Тусупбекову, которая подготовила нас к соревнованиям», – поделился радостью Ардак Отарбаев.

Отметим, что спортсмены, занявшие призовые места в лицензионном турнире, в этом году прошли квалификацию на чемпионат мира в Словакии.