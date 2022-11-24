Признание мастерства

Представители изобразительного искусства страны в канун очередного форума Союза художников РК делятся своими новыми творческими идеями и взглядами. В этом году в экспозицию по решению выставочного комитета были отобраны работы более 120 художников из всех регионов страны. Это живопись, графика, скульптура, а также образцы декоративно-прикладного искусства, в том числе гобелен, керамика, войлок, вышивка.

Примечательно, что комиссия при отборе не знает фамилии художников. Название и год создания произведения – вот и вся доступная информация для искусствоведов.

Обладателями медалей имени Абылхана Кастеева в этом году стали Кадыржан Хайрулин с живописными полотнами «Внут­ренний голос» и «Продавец пряностей», Бауыржан Жетписалиев с ювелирной работой «Ұлы дала байрақты Бәйтерегі», Марат Габдрахманов, создавший железную, но очень женственную и утонченную скульптуру под названием «Келін».

Среди авторов можно увидеть как опытных творцов, так и молодых, весьма перспективных художников.

Шестой год куратором таких экспозиций выступает руководитель отдела педагогики и проектной деятельности ГМИ РК им. А. Кастеева Гульнар Жуванизова.

– При оценке работ комиссия в первую очередь обращает внимание на идею и креативный подход художника. Немаловажными критериями становятся колорит, построение композиции, творческие инновации, – отмечает куратор. – Тема выставки «Актуальный вопрос современности». Авторы в своих работах обращались как к отдельным историческим периодам нашей Родины, так и переосмысливали январские события этого года, а иногда и «рассуждали» о том, что нас ждет в будущем.

По словам Гульнар Жуванизовой, выставка дает представление о современном уровне художественного творчества, позволяет определить путь авторского стиля, тематических, композиционных и концептуальных решений. Экспозиция широко отражает художественные идеи изобразительного и прикладного искусства в разных направлениях – реалистическом, абстрактном, авангардном и многих других.

– Работы художников, посвященные национальной истории, культуре, традициям и «звучащие» сегодня в русле социальной тематики, находят отклик не только среди профессионального сообщества, но и в сердцах зрителей, посетителей музея, – заключила куратор выставки.