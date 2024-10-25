Признание заслуг учителя

Добрые глаза, теплая улыбка и слова напутствия – именно так Рашида Ашрафовна всегда встречает гостей. Несмотря на свой солидный возраст – ей 92 года, она любит строгий стиль в одежде и обязательно изящные туфельки на небольшом каблуке.

Рашида Ашрафовна родилась в 1932 году в большой семье. Будучи совсем маленькой, девочка мечтала стать учителем.

Ее детство пришлось на нелегкие военные годы. Помимо учебы в школе, она трудилась наравне со взрослыми, понимала, что вклад в Великую Победу нужен от каждого.

Свою детскую мечту она воплотила в жизнь. Окончив школу, подала документы в педагогический институт, выбрав специальность учителя математики. Про таких, как она, говорят, что прошла все ступени учительской карьеры, став директором Семипалатинского областного института усовершенствования учителей. В Семее ее так и называют: «учитель учителей». Многие педагоги до сих пор помнят ее выездные семинары, «круглые столы», курсы повышения квалификации и умение сделать задачу, даже самую рутинную, интереснейшим творческим процессом для всего коллектива. Педагогической деятельности она посвятила 40 лет своей жизни.

За многолетний плодотворный труд на ниве народного образования Рашида Ашрафовна Хасанова награждена орденом «Знак почета», медалями «Ветеран труда», «ВДНХ СССР», отмечена званиями «Отличник просвещения СССР» и «Отличник народного образования КазССР». Есть и медали – «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Она единственная из Семея в 2010 году была приглашена и побывала в Казани на праздновании 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 1990-е годы Рашида Хасанова занялась общественной деятельностью. Со дня основания в 1990 году она активный участник мероприятий татарского общественного центра. С 1999 года является членом президиума Совета центра. Была организатором женского клуба «Ак калфак», которым руководила до 2006 года. После выхода на заслуженный отдых Рашида Ашрафовна была заместителем председателя городского совета ветеранов войны и труда. Она помогала людям старшего поколения в получении статуса «Труженик тыла военных лет». По ее инициативе в Семее был открыт музей боевой и трудовой славы.

Рашида Ашрафовна не утратила озорной блеск в глазах и по-прежнему остается бодрой и активной.