Признание заслуг учителя

Статьи
0
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Семейчанка Рашида Хасанова награждена орденом «Құрмет»

фото из архива Рашиды Хасановой

Добрые глаза, теплая улыбка и слова напутствия – именно так Рашида Ашрафовна всегда встречает гостей. Несмотря на свой солидный возраст – ей 92 года, она любит строгий стиль в одежде и обязательно изящные туфельки на небольшом каблуке.

Рашида Ашрафовна родилась в 1932 году в большой семье. Будучи совсем маленькой, девочка мечтала стать учителем.

Ее детство пришлось на нелегкие военные годы. Помимо учебы в школе, она трудилась наравне со взрослыми, понимала, что вклад в Великую Победу нужен от каждого.

Свою детскую мечту она воплотила в жизнь. Окончив школу, подала документы в педагогический институт, выбрав специальность учителя математики. Про таких, как она, говорят, что прошла все ступени учительской карьеры, став директором Семипалатинского областного института усовершенствования учителей. В Семее ее так и называют: «учитель учителей». Многие педагоги до сих пор помнят ее выездные семинары, «круглые столы», курсы повышения квалификации и умение сделать задачу, даже самую рутинную, интереснейшим творческим процессом для всего коллектива. Педагогической деятельности она посвятила 40 лет своей жизни.

За многолетний плодотворный труд на ниве народного образования Рашида Ашрафовна Хасанова награждена орденом «Знак почета», медалями «Ветеран труда», «ВДНХ СССР», отмечена званиями «Отличник просвещения СССР» и «Отличник народного образования КазССР». Есть и медали – «60 лет Победы в Великой Отечественной войне», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне». Она единственная из Семея в 2010 году была приглашена и побывала в Казани на праздновании 65-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В 1990-е годы Рашида Хасанова занялась общественной деятельностью. Со дня основания в 1990 году она активный участник мероприятий татарского общественного центра. С 1999 года является членом президиума Совета центра. Была организатором женского клуба «Ак калфак», которым руководила до 2006 года. После выхода на заслуженный отдых Рашида Ашрафовна была заместителем председателя городского совета ветеранов войны и труда. Она помогала людям старшего поколения в получении статуса «Труженик тыла военных лет». По ее инициативе в Семее был открыт музей боевой и трудовой славы.

Рашида Ашрафовна не утратила озорной блеск в глазах и по-прежнему остается бодрой и активной.

#награждение #госнаграды #День Республики

Популярное

Все
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Знание языка способно изменить жизнь
Первый шаг в самоопределении страны
Общее дело
Никогда не рано для любви... к Родине
«Мы, запевалы бури, провозглашаем новый век!»
Соберемся вместе
Чеченка с казахской душой
Почему фильм «Қыз-Жібек» называют визиткой Великой степи?
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Засоряют Большой Алматинский канал
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Задержан еще один подозреваемый по делу об убийстве Шерзата Болата
Реконструкция близится к завершению
«Наш священный долг – сохранить память о героях войны для подрастающего поколения» – преподаватель
29 лет исполняется органам гражданской защиты Казахстана
День Республики – символ гордости и независимости
Новый президент и путь в ЕС: главное о выборах в Молдове
Редкие породы собак представили на выставке «Созвездии псовых» в Алматы
Запущен новый завод
Уроки казахского: книги, фильмы и музыка помогут овладеть языком
Куда поехать казахстанцам с наступлением холодов
Прокуроров освободили от занимаемых должностей в Алматинской области
Казахстанца с поддельными документами задержали в Акмолинской области
Назначен заместитель председателя КНБ РК
Звезды тенниса поддержали детей с аутизмом в Алматы
Несчастный случай на шахте «Саранская»: спецкомиссия приступит к расследованию
В Жамбылской области отметили Международный день белой трости
Сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
В Атырау появится дендрологический парк
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Русская девушка с казахским менталитетом
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом

Читайте также

Почему фильм «Қыз-Жібек» называют визиткой Великой степи?
«Мы, запевалы бури, провозглашаем новый век!»
Соберемся вместе
Казахстанской десантнице, покорившей Гималаи, вручили ведом…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]