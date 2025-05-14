Успешный пример ветврача, работающего на молочно-товарной ферме, – ответ всем, кто разочарован в избранной когда-то профессии. Наверное, девушка могла бы устроиться в городе, но она предпочла вернуться в родные края, чтобы трудиться по специальности в сельской местности.

– Поступая в университет, я хорошо понимала, где придется работать. А дома, как говорится, и стены помогают, – рассуждает Юлия.

И надо сказать, она со всем отлично справляется, ежедневно демонстрируя, что в избранной ею сфере больше важен характер.

– Теленок, узнав, всегда по утрам бежит мне навстречу... А как радостно, если поставленный накануне буренке диагноз не подтвердился, и животное пошло на поправку, – улыбается собеседница.

К слову, Юлия имела опыт лечения кошек, собак и даже морских свинок, подрабатывая в столичных ветклиниках, будучи студенткой университета. Такая практика была хорошим подспорьем.

Девушка хорошо помнит и свою первую университетскую практику на ­животноводческой ферме одного из крупных хозяйств. Тогда она впервые оказалась рядом с коровами, подходить к которым ей было по-настоящему страшно. Огром­ным испытанием стало для нее научиться делать животным уколы. Никак не получалось у испытываю­щей страх практикантки пробить иглой плотную коровью кожу.

В тот день большое стадо хозяйства студентам предстояло вакцинировать от ящура. Ветеринарный врач – очень строгая, неразговорчивая женщина – велела Юлии первой приступать к вакцинации. Девушка призналась, что сделать укол она не может. Ветврач удивленно подняла на нее глаза: «Как не можешь? Значит, научишься!» И Юлия на­училась. К концу дня, когда через их руки со шприцами прошло стадо буренок в 700 голов, она выполняла эту манипуляцию уже мастерски.

Рабочий день ветврача начинается с обхода дойного стада, телятника. Специалист должен внимательно наблюдать за тем, как ведут себя подопечные. Юлия рассказывает, что телята, как дети, любят ласку, хотят, чтобы их погладили, а если болеют, становятся вялыми, ушки у них опускаются.

Зона особой ответственности для ветврача – новорожденные телята, которые могут простыть, заболеть, переесть или же остаться голодными. Сложность в работе заключается в том, что ее пациенты никогда не расскажут о том, что их беспокоит. Поэтому распознавание клинических картин требует не только знаний, но и практичес­кого опыта.