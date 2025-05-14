Призвание – помогать животным
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Рахим Беков
С сентября прошлого года уроженка города Кокшетау, выпускница ветеринарного факультета Казахского агротехнического исследовательского университета им. С. Сейфуллина Юлия Чернявская (на снимке) трудится ветеринарным врачом в ТОО «Agro Milk Project» Зерендинского района. Свой профессиональный выбор городская девушка объясняет просто: всегда хотелось помогать животным. Окончив вуз, она поработала на одной из ферм Северо-Казахстанской области, а затем перебралась ближе к дому.