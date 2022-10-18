Про осетра никто и не вспомнил…

Получив в аренду участок на берегу Чагана под строительство производственного центра аквакультуры по разведению осетровых и карповых, предприниматель вместо этого обустроил парк развлекательного характера.

С инвестприветом!

В итоге пострадали река и жители трех дачных товариществ, которым больше года потребовалось на то, чтобы отсудить свое право на тишину и покой. Но доведут ли исполнительные органы до логического конца решение кассационной коллегии Верховного суда? Нет ответа.

А как заманчиво все начиналось! В 2019 году на заседании регионального инвестиционного совета местная компания ТОО «ПСП «Серик» представила перспективный проект – строительство базы отдыха и производственного цент­ра аквакультуры по разведению осетровых и карповых. Для его осуществления предприниматель запросил в аренду участок в черте Уральска на берегу реки Чаган.

Идее дали «добро», участок предполагалось выделить через социально-предпринимательскую корпорацию «Aqjaiyq». И уже на этой стадии начались любопытные вещи: вскоре из названия одобренного проекта непонятным образом исчезло упоминание об осетрах и прочей рыбе. А позже было изменено и целевое назначение арендуемой земли.

5 августа 2020 года СПК заключила с городским отделом земельных отношений договор временного возмездного землепользования (аренды). Ровно через два месяца между СПК и ТОО был подписан договор о совместной деятельности по реализации проекта, который именовался уже (внимание!) «Строительство берегоукрепительных и водозаборных сооружений, пирсов и организация пляжа в микрорайоне «Самал» города Уральска».

Времени предприниматель не терял, развернув землеустрои­тельные работы еще до подписания всех документов. Но про заявленную рыбку никто из уполномоченных органов так и не вспомнил.

Правда, стройку пришлось вести параллельно с судебными разбирательствами. Жители садовых товариществ, оказавшихся в непосредственной близости к месту реализации проекта, не без основания посчитали, что при выделении предпринимателю в аренду земли на берегу был грубо нарушен закон. С явными нестыковками изготовлены два земле­устроительных проекта, в которых не было сведений об ограждениях и наличии смежных участков. Между тем часть выделенной под бизнес земли накладывалась на соседний участок, принадлежащий Анне Копняевой и оформленный ею по всем правилам.

Жителей садового товарищества «Мичуринское» возмутил и другой факт – в феврале 2021 года им было отказано в предоставлении участка площадью 0,07 га во временное пользование сроком на три года для обслуживания комплексной трансформаторной подстанции. Однако спустя несколько месяцев отрезок земли, на который претендовали дачники, был передан в землепользование СПК. И суды оказались на стороне бизнесмена.

Строить в русле?! А что такого…

Весной прошлого года жители дачных обществ не поверили своим глазам. Когда вода в реке была спущена, предприниматель устроил насыпь высотой более трех метров, создав дополнительный участок прямо в речном русле. В итоге оно сузилось на 40%. Дачники вновь забили тревогу.

Они пригласили акима города, на месте показывая и доказывая, что необходимости в берегоукрепительных работах на данном участке Чагана не было. Все это было сделано для того, чтобы устроить искусственную насыпь и соорудить там трехэтажное здание, разместить душевые кабины, фудкорт, вип-залы для банкетов. Рядом, также в водоохранной полосе, расположились досуговые домики, аттракционы, септики.

Сейчас у юристов, представляющих интересы дачников, на руках документы от Жайык-Каспийской бассейновой инспекции, в которых черным по белому указано, что проведенные предпринимателем работы даже косвенно нельзя назвать берегоукрепительными. Здесь представлено решение досугового характера.

Так областной центр вместо рыбоводческого хозяйства получил еще одну развлекательную зону Set Sail Park, а жители трех соседних садовых товариществ – постоянную головную боль из-за музыки, криков отдыхающих и аниматоров, шума моторных лодок, дыма от многочисленных мангалов.

Причем это развеселое местечко начало принимать публику еще тогда, когда вовсю велись строи­тельные работы. В непосредственной близости от подъемного крана и бетономешалок были установлены лежаки для отдыхаю­щих. Каким образом руководство парка обеспечивало безопасность посетителей, можно только догадываться. Объект до сих пор не сдан в эксплуатацию, но функцио­нирует с 1 августа прошлого года!

В садовом товариществе «Мичуринское» – 240 участков, в СТ «Объединенное» – чуть больше полусотни. Половина из членов товариществ живут с семьями на дачах круглый год. Жалуются на шум и жители села Октябрьское, расположенного на другом берегу Чагана.

– Это наше единственное жилье. Мы живем здесь круглый год, – говорит жительница СТ «Мичуринское» Лариса Румянцева. – Между нашим забором и парком нет даже метра. И никто нас не спрашивал: удобно ли нам такое соседство? Позавчера какая-то организация проводила там свое мероприятие. Снова музыка и вопли аниматоров. А летом вообще хоть из дома беги! Нас раздражает этот шум, а каково пожилым людям или маленьким детям, которым нужно спать днем?

Раньше у дачников был свой пляж, теперь весь берег огорожен, плати за вход на территорию, если хочешь искупаться. Многие дачи остались без полива. У кого не было денег на скважину, лишились плодовых деревьев и ягодных кустарников, которые попросту высохли...

В прошлом году жители садовых товариществ приглашали специа­листов областного управления санитарно-эпидемиологического контроля для измерения шумового загрязнения. В огородах оно на 100% превысило установленные нормы. Выше положенного шум и в домах, за закрытыми дверьми и окнами.

В этом году представители гос­органа сами вызвались проверить уровень шума. Однако в парке будто знали о мониторинге – децибелы, летящие из динамиков и микрофонов аниматоров, стали заметно ниже. Тем не менее шумовое загрязнение вновь превышало нормы.

– Ненавидим этот голос аниматора! – признаются жители. – Ненавидим этот парк! Ради прибыли частника нас просто уничтожают. В прошлом году мы семь месяцев подряд слушали музыку и авторадио. В этом – ситуация чуть лучше, потому что жалоб очень много, постоянно идут проверки и судебные разбирательства. Но в корне это дела не меняет. Нельзя строить парки развлекательного характера в непосредственной близости от жилых домов!

С момента заключения договора о передаче прибрежного земельного участка частной компании СПК полностью самоустранилась от контроля над осуществлением проекта, считают жители садовых обществ.

Дачники поднимали тему нарушений водного, земельного и экологического законодательств на площадке областного филиала партии «Amanat», озвучивали проблему практически на всех совещаниях, проходивших в регионе с участием представителей Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, писали обращения во все инстанции.

На фотографиях космической съемки 2017 и 2020 годов видно, как с выделенного участка постепенно исчез лесной массив площадью более гектара. От него осталось лишь несколько деревьев вдоль берега. Заводь, которая была в этом прибрежном лесу, засыпали, зато вырыли искусственный пруд. Насыпной дамбой сделали отсечение реки. Вырубка леса прошла без разрешительных документов. Но полиция закрыла это дело за отсутствием… состава преступления.

На территории товарищества «Объединенное» было озеро, где ранее гнездились утки и лебеди. Видимо, из-за того, что в этом месте была природная низина и весной здесь долго стояла вода, участки долгое время оставались неосвоенными.

Еще в советское время решено было проложить трубу от русла Чагана, по которой во время весеннего половодья вода стала заполнять низину. Получилось прекрасное рукотворное озеро. В 2020 году предприниматель его осушил, просто подняв трубу. Дачники стали выяснять, на каком основании частная компания уничтожает озеро. Как оказалось, в генеральном плане города этот водоем так и остался неосвоенным земельным наделом, поделенным на участки.

На эти участки «под водой» также претендовал руководитель ТОО «ПСП «Серик». То есть специалисты горакимата дали «доб­ро» на выделение участка, даже не исследовав его состоя­ние. Как только дно водоема оголилось и просохло, новый владелец начал выравнивать его и засыпать грунтом. Частично дно озера подняли на уровень порядка трех метров, остальная часть водоема сейчас больше похожа на большую лужу, постепенно зарастающую камышом.

– Засыпка озера продолжается. Мы очень хотим сохранить его, будем обращаться в экологические общественные объединения, в Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию и другие государственные органы, – говорят дачники.

Что же касается организации производственного центра аквакультуры, то, как считают местные жители, это был лишь предлог заполучить земельный участок на берегу реки под бизнес совсем другого плана.

Лед тронулся

Третьего августа с ситуацией по противостоянию жителей садовых товариществ и частной компании на месте ознакомились члены мониторинговой группы – председатель правления Ассоциа­ции экологических организаций Казахстана Айгуль Соловьева и председатель правления респуб­ликанского центра содействия «Адалдық алаңы» Болат Касымов. Последний задал предпринимателю резонный вопрос: «У вас есть разрешение, согласование на размещение данных объектов в водоохранной полосе?» Положительного ответа, он, конечно, не получил.

Так как суд первой и второй инстанции не усмотрел ничего противозаконного в действиях бизнесмена, жители садовых товариществ уже вместе с юристами обратились в Верховный суд.

– Надежда, что наши права защитят, была мизерной, – говорит Лариса Румянцева. – Но мы их отстояли! Кассационная коллегия Верховного суда 6 сентября вынесла решение, что порядок предоставления земельного участка в водоохранной зоне реки Чаган предпринимателю грубо нарушен. Отменены три постановления акимата, а также два первых решения судебных инстанций. Предоставление земельного участка признано незаконным. Договор между СПК и ТОО должен быть расторгнут.

Выяснилось, что в акимате даже не удосужились посмотреть, подходит ли реализуемый проект для данной территории. Получается, участок выдали наобум. Как указано в судебном акте, земельный проект был изготовлен не выходя из кабинета. Поэтому необходимые полтора гектара земли землеустроитель «посадил» на воду – реку и озеро, а также лес­ной массив.

22 сентября суд оказался и на стороне Жайык-Каспийской бассейновой инспекции. Почему ранее судьи посчитали, что строительство здания в русле реки не входит в компетенцию инспекции, видимо, останется загадкой. Теперь же по предписанию суда предприниматель обязан снести все строения, привести береговую линию в первоначальный вид и вернуть землю государству.

30 сентября Лариса Румянцева была в числе тех, кто записался на личный прием к министру экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешеву, прибывшему в область в рамках рабочей поездки.

– Министр был в курсе нашего дела. Представитель Комитета водных ресурсов доложил текущую обстановку. Я показала фотографии сузившегося русла Чагана, строений в русле и водоохранной зоне, передала опасения жителей дачных товариществ. Министр заверил, что они не намерены согласовывать данный проект и экологические разрешения у ТОО отозваны, – сказала она.

Говорить о завершении этого затянувшегося противостояния еще рано.

12 октября должно было состояться заседание суда, на котором, согласно предписанию контролирующего госоргана – областного департамента по управлению земельными ресурсами – договор аренды земельного участка между акиматом и СПК «Aqjaiyq» должен быть признан незаконным. Но СПК не представила документы, и рассмотрение перенесли на 28 октября.

Вторая проверка областного департамента по управлению земельными ресурсами вы­явила несоответствие целевому назначению полученного участка – предприниматель взял его под строительство берегоукрепительных и водозаборных со­оружений, пирсов и организацию пляжа, а построил парк развлекательного характера. На этом основании выдано предписание – до 1 ноября привести земельный участок в соответствие с целевым назначением.

Между тем по ходу этого дела можно сделать два нелицеприятных вывода. Первый: если бы не настойчивость дачников, парк при невмешательстве местных исполнительных органов так бы и работал, несмотря на ущерб природе. Второй: теперь предприниматель потеряет значительную часть вложенных в проект средств. Но к этому можно относиться по-разному. Конечно, создавшееся положение допущено с молчаливого согласия чиновников. Однако не начни бизнесмен, скажем прямо, финтить с проектом и занялся бы, как изначально обещал, разведением осетров, а не мангалов, быть может, и результат его усилий был бы более продуктивным. А так…