Пробки на Большое Алматинское озеро: почему туристы всё чаще выбирают Казахстан

Видео с переполненной дорогой к Большому Алматинскому озеру снова напомнило, как быстро растёт интерес к отдыху в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz

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В соцсетях обсуждают кадры, снятые по дороге к БАО. После обеда поток машин в сторону озера стал плотным, а парковка, судя по публикации, была заполнена.

Для Алматы такая картина уже не редкость. В выходные и праздничные дни горные маршруты быстро собирают и жителей города, и гостей, которые приезжают за природой рядом с мегаполисом.

Почему БАО снова в центре внимания

По словам менеджера туристической компании Акерке Зекенкызы, спрос на внутренний туризм в этом сезоне вырос настолько, что компания едва справляется с потоком заявок. Только один их оператор отправляет пять автобусов вместимостью по пятьдесят человек, и это лишь по направлениям на Кольсай и Чарынский каньон.

«Таких компаний, как наша, сейчас немало, и у всех похожая картина», — говорит Акерке Зекенкызы.

По её словам, записываться на тур нужно заранее, за день или два, иначе можно попасть в лист ожидания и остаться без мест.

Среди туристов заметная доля иностранцев, причём преобладают гости из Китая, России и Индии. Часть группы составляют европейцы, хотя их заметно меньше, чем гостей из азиатских стран.

Такой ажиотаж менеджер связывает с растущим интересом к природным маршрутам Казахстана в целом, а не только к отдельным точкам. По её наблюдениям, туристы всё чаще выбирают именно горные и каньонные направления вместо привычных городских экскурсий.

Большое Алматинское озеро остаётся одной из самых узнаваемых природных локаций Алматы. До него относительно легко добраться, а сама дорога давно стала частью короткого маршрута для тех, кто хочет провести день в горах.

Казахстан всё чаще выбирают для отдыха

Интерес к поездкам по стране подтверждается и статистикой. По данным Министерства туризма и спорта, в 2025 году Казахстан посетили 15,7 млн иностранных граждан с туристскими целями, без учёта тех, кто приехал на работу или постоянное проживание.

Из этого потока 11,1 млн человек отнесены к категории иностранных туристов. Внутренние поездки тоже растут, и это видно не только по цифрам, но и по тому, как быстро заполняются популярные маршруты вокруг крупных городов.

Алматы здесь играет особую роль. В плане развития города на 2026–2030 годы указано, что в 2024 году Алматы посетили 2,3 млн туристов, включая 686,3 тыс. иностранцев.

Безопасность тоже влияет на выбор

Для туристов сегодня важны не только виды, гостиницы и цены. На фоне мировой нестабильности всё большее значение получают спокойная обстановка, понятная логистика и ощущение, что поездку можно планировать без лишнего риска.

Казахстан в Global Peace Index 2025 занял 56-е место среди 163 стран и территорий. В региональном сравнении Ranking.kz назвал страну самой мирной в Центральной Азии по этому индексу.

Эти данные не отменяют бытовых сложностей на популярных маршрутах. Очереди, парковки и перегруженные дороги требуют решений, потому что туристический интерес уже есть, а комфорт поездки должен за ним успевать.