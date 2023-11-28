Проблемы есть, но они решаются Статьи 28 ноября 2023 г. 5:00 217 Флора Левина Аким области Абай Нурлан Уранхаев встретился с жителями Аягозского и Урджарского районов. Фото: semeynews.kz В ходе встреч глава региона рассказал о проектах, которые предстоит воплотить в жизнь в ближайшем будущем. В Аягозском районе в текущем году в эксплуатацию введено 11,2 тыс. квадратных метров жилья. Завершается строительство пятиэтажного дома на 60 квартир. Начата реализация «дорожной карты» по развитию поселка Актогай и села Копа. – Мы уже встречались с местными жителями и выявили ряд важных проблем. Для их решения утверждена «дорожная карта» по развитию обоих населенных пунктов, поддержанная общественным советом и депутатским корпусом, – сообщил аким области. «Дорожная карта» предусматривает завершение прокладки водопровода и проведения электрических сетей, начало строительства в рамках проекта «Комфортная школа» учебного заведения на 300 мест, средний ремонт дороги от поселка Актогай до автострады республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск, приобретение для многодетной семьи двухквартирного дома, благоустройство центральной площади. Также в замене нуждаются котельная и генератор тепла для актогайской школы. Актуальными вопросами в районе остаются отсутствие очистных сооружений для канализационных систем и изношенность тепловых котлов. В связи с этим планируется осуществление специального проекта в 2024–2026 годах. – Еще одним безотлагательным делом для Аягоза является необходимость замены отопительные котлов. Протяженность тепловых сетей райцентра составляет 17,1 километра, степень их износа достигает 79%. Уже проведен ремонт центральной котельной для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, но для полного решения проблемы необходимо установить новый котел. На что потребуется дополнительное финансирование. Работа в этом направлении ведется, – рассказал Нурлан Уранхаев. Также в 2025–2027 годах в Аягозе планируется строительство пожарного депо на четыре машины. В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в этом году проведен капитальный ремонт врачебных амбулаторий в селах Шынкожа и Акшатау. Глава области напомнил, что в соответствии с пилотным проектом «Модернизация сельского здравоохранения» в области построят 65 объектов первичной медико-санитарной помощи, семь из них появятся в Аягозском районе. В ходе встречи с населением Урджарского района Нурлан Уранхаев поделился планами, касающимися развития инфраструктуры социальных учреждений, отметив, что до 2026 года в районе будет завершено 62 проекта, создано 1 026 рабочих мест. – Урджар – район с развитой экономикой и значительным туристическим потенциалом. Мы отдаем приоритет различным отраслям, таким как сельское хозяйство, предпринимательство, социальная защита, образование, спорт, здравоохранение, культура, а также развитие транспортной инфраструктуры и жилищного строительства. Наша работа направлена на улучшение качества жизни населения, – сказал Нурлан Уранхаев. За истекшие 10 месяцев в районе введено в эксплуатацию 10 376 кв. м жилья. Протяженность водопроводных сетей здесь составляет 3 057,1 км при средней степени изношенности в 51%. Показатель обеспечения района чистой питьевой водой достигает 85%, однако 12 сел до сих пор не имеют централизованного водоснабжения. Для решения этой проблемы в нынешнем году выделено 1,5 млрд тенге. Кроме того, одной из основных проблем урджарцев является отсутствие современного полигона для твердых бытовых отходов. – Мы уже ведем работу в этом направлении, начинаем строительство полигонов в районном центре и селах Маканчи и Кабанбай. Эти работы планируется завершить в 2025 году. Также в селе Кабанбай будет построено пожарное депо на две машины, – сообщил аким области. В соответствии с проектом «Ауыл – ел бесігі» проводится капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Кабанбай. Согласно Комплексному плану развития области Абай будут построены школы на 180 мест в селах Сагат и Малак. Планируется строительство детских садов общей вместимостью на 480 мест в трех селах: Маканчи – 140 мест, Кабанбай – 100 мест, Урджар – 240 мест. Также ведется капитальный ремонт здания Дома культуры, строительство спортивного модуля в селе Таскескен. Особое внимание в районе уделяется туризму. В частности, в рамках Комплексного плана на побережье Алаколя в 2024 году будет смонтирована система электрического освещения. В текущем году в аэропорту Урджарского района проведено наружное освещение, запущена система видеонаблюдения. Кроме того, выполнен средний ремонт дороги по маршруту санаторий «Барлык Арсан» – Алаколь. В завершение встреч с жителями Аягозского и Урджарского районов Нурлан Уранхаев провел личный прием граждан. #регионы #область Абай #население #аким #встреча