Проблемы есть, но они решаются

Статьи
217
Флора Левина

Аким области Абай Нурлан Уранхаев встретился с жителями Аягозского и Урджарского районов.

Фото: semeynews.kz

В ходе встреч глава региона рассказал о проектах, которые предстоит воплотить в жизнь в ближайшем будущем.

В Аягозском районе в текущем году в эксплуатацию введено 11,2 тыс. квадратных метров жилья. Завершается строительство пятиэтажного дома на 60 квартир. Начата реализация «дорожной карты» по развитию поселка Актогай и села Копа.

– Мы уже встречались с местными жителями и выявили ряд важных проблем. Для их решения утверждена «дорожная карта» по развитию обоих населенных пунктов, поддержанная общественным советом и депутатским корпусом, – сообщил аким области.

«Дорожная карта» предусматривает завершение прокладки водопровода и проведения электрических сетей, начало строительства в рамках проекта «Комфортная школа» учебного заведения на 300 мест, средний ремонт дороги от поселка Актогай до автострады республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск, приобретение для многодетной семьи двухквартирного дома, благоустройство центральной площади.

Также в замене нуждаются котельная и генератор тепла для актогайской школы.

Актуальными вопросами в районе остаются отсутствие очистных сооружений для канализационных систем и изношенность тепловых котлов. В связи с этим планируется осуществление специального проекта в 2024–2026 годах.

– Еще одним безотлагательным делом для Аягоза является необходимость замены отопительные котлов. Протяженность тепловых сетей райцентра составляет 17,1 километра, степень их износа достигает 79%. Уже проведен ремонт центральной котельной для обеспечения бесперебойного теплоснабжения, но для полного решения проблемы необходимо установить новый котел. На что потребуется дополнительное финансирование. Работа в этом направлении ведется, – рассказал Нурлан Уранхаев.

Также в 2025–2027 годах в Аягозе планируется строительство пожарного депо на четыре машины.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» в этом году проведен капитальный ремонт врачебных амбулаторий в селах Шынкожа и Акшатау. Глава области напомнил, что в соответствии с пилотным проектом «Модернизация сельского здравоохранения» в области построят 65 объектов первичной медико-санитарной помощи, семь из них появятся в Аягозском районе.

В ходе встречи с населением Урджарского района Нурлан Уранхаев поделился планами, касающимися развития инфраструктуры социальных учреж­дений, отметив, что до 2026 года в районе будет завершено 62 проекта, создано 1 026 рабочих мест.

– Урджар – район с развитой экономикой и значительным туристическим потенциалом. Мы отдаем приоритет различным отраслям, таким как сельское хозяйство, предпринимательство, социальная защита, образование, спорт, здравоохранение, культура, а также развитие транспортной инфраструктуры и жилищного строительства. Наша работа направлена на улучшение качества жизни населения, – сказал Нурлан Уранхаев.

За истекшие 10 месяцев в райо­не введено в эксплуатацию 10 376 кв. м жилья. Протяженность водопроводных сетей здесь составляет 3 057,1 км при средней степени изношенности в 51%. Показатель обеспечения района чистой питьевой водой достигает 85%, однако 12 сел до сих пор не имеют централизованного водоснабжения. Для решения этой проблемы в нынешнем году выделено 1,5 млрд тенге.

Кроме того, одной из основных проблем урджарцев является отсутствие современного полигона для твердых бытовых отходов.

– Мы уже ведем работу в этом направлении, начинаем строи­тельство полигонов в районном центре и селах Маканчи и Кабанбай. Эти работы планируется завершить в 2025 году. Также в селе Кабанбай будет построено пожарное депо на две машины, – сообщил аким области.

В соответствии с проектом «Ауыл – ел бесігі» проводится капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Кабанбай. Согласно Комплексному плану развития области Абай будут построены школы на 180 мест в селах Сагат и Малак.

Планируется строительство детских садов общей вместимостью на 480 мест в трех селах: Маканчи – 140 мест, Кабанбай – 100 мест, Урджар – 240 мест. Также ведется капитальный ремонт здания Дома культуры, строительство спортивного модуля в селе Таскескен.

Особое внимание в районе уделяется туризму. В частности, в рамках Комплексного плана на побережье Алаколя в 2024 году будет смонтирована система электрического освещения. В текущем году в аэропорту Урджарского райо­на проведено наружное освещение, запущена система видеонаблюдения. Кроме того, выполнен средний ремонт дороги по маршруту санаторий «Барлык Арсан» – Алаколь.

В завершение встреч с жителями Аягозского и Урджарского районов Нурлан Уранхаев провел личный прием граждан.

#регионы #область Абай #население #аким #встреча

Популярное

Все
«Уэмбли» для сельчан
Целебное печенье с экстрактом тополя придумали ученые Kozybayev University в Петропавловске
Очередной «сбрасыватель» мебели привлечен к ответственности в Актау
В районе Турара Рыскулова распахнула двери новая школа на триста мест
Газовый долгострой
Принцип недоверия
Около ста случаев мошенничества в Сети выявили полицейские Казахстана за время трехдневной акции Hi-tech
За последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на более чем 67 млрд тенге
Песочницы за два миллиарда
Укрепление единства
«Я прививки не боюсь...»
В городе горе – гололед
По признакам сепаратизма
Добро пожаловать в Улытау!
«Выйти на новый уровень развития без атомной энергетики не получится!»
Чтобы «летать» по Сети
Аудит проверил стройку
Особенный я!
Работники будущего
Центр генерации новых идей
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Почти 90 млн тенге выманил у людей и проиграл на ставках юрист в Караганде
Шоу продолжается: мюзикл «Джулия» презентовали в Астане
О состоянии выброшенного из окна ребенка в Шымкенте сообщили медики
Впервые почувствовала, как слова и обещания преобразуются в конкретные дела – депутат Калтаева
Поставлены четкие и ясные задачи, будем совместно их исполнять – сенатор Жунусов
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
Ниязова: Набран хороший темп. Государству нужно его сохранить, обществу – помочь в этом
Лукашенко встретил Токаева во Дворце Независимости
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ
Непогоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни
Плеснувшая уксусом на кошку женщина привлекается к ответственности
ХАМАС освободил первую группу израильских заложников
Столичный таксист выманил у индийца 45 тыс. тенге
Паралимпиец Оскар Писториус добился условно-досрочного освобождения
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Сколько этносов проживает в Казахстане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Подвиг снайпера Курбатовой
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок

Читайте также

Когда все решают секунды
Центр генерации новых идей
Остановить прекрасное мгновение
Работники будущего

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]