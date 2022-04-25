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Проблемы столичных бизнесменов
Власова Александра
корреспондент

Системные проблемы бизнеса озвучены в ходе отчетной встречи регионального совета палаты предпринимателей столицы с местными предпринимателями.

Открывая встречу, председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов отметил, что подобные мероприятия всегда должны проводиться «при открытых дверях».

– Каждый предприниматель – от владельца крупного бизнеса до хозяина «магазина у дома» – должен иметь возможность прийти сюда и спросить, что для их бизнеса делает региональный совет. Впервые за всю историю палаты эта структура в полном составе открыто держит отчет о своей работе перед представителями малого и среднего предпринимательства, – отметил он.

В свою очередь председатель регионального совета палаты предпринимателей столицы Булат Омаров сообщил, что за
2021–2022 годы их структурой, в состав которой входят крупные бизнесмены и представители отраслевых ассоциаций, рассмотрено более 70 вопросов. Они касаются сферы госзакупок, кредитования, земельных отношений, строительства и коммуникаций, налогообложения, транспорта, социальной сферы и образования.

– Очень много вопросов накопилось в сфере строительства. Связаны они с удорожанием материалов, дефицитом свободных земельных участков для новых инвестиционных проектов, а также отсутствием кадров, – рассказал Булат Омаров.

Вместе с тем, по его словам, ряд проблем удалось решить благодаря совместной работе с НПП «Атамекен». В том числе это вопросы, касающиеся корректировки стоимости проектов в связи с ростом цен на стройматериалы, проблем с логистикой и перевозкой товаров, возникших в результате санкционного давления на Российскую Федерацию.

Для оперативного реагирования и минимизации влияния санкций на экономику Казахстана на уровне столичной палаты предпринимателей создан оперативный штаб по взаимодействию с центральным аппаратом НПП и предпринимателями.

По городу Нур-Султану в штаб поступило более 50 обращений, связанных со сложностями в грузоперевозках, удорожанием логистики, задержкой грузов на границе, переводом денежных средств.

Всего в столице действуют свыше 168 тыс. субъектов предпринимательства, в сфере МСБ занято более 400 тыс. жителей города и его окрестностей. Доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте столичной агломерации по итогам 9 месяцев 2021 года сос­тавила 74,9%. Это наибольший показатель среди всех регионов республики.

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