Проблемы в организации питания в школах и детсадах связаны с частой сменяемостью поставщиков

На прошедшем недавно «круглом столе», посвященном этой тематике, депутат маслихата столицы, директор клиники эндохирургии, сопредседатель женского крыла партии «Amanat» Салтанат Дженалаева ввела в курс дела:

– В 96 столичных школах питанием охвачено почти сто процентов учащихся 1–4-х классов. Средняя стоимость питания в этом году увеличена до 584 тенге в день на одного школьника. Но поставщики уверяют, что этой суммы не хватает для покрытия расходов и обеспечения качественного меню для детей.

В итоге в школьной еде содержится много сахара, насыщенных жиров, переработанных продуктов, но мало овощей и фруктов, молочки. Меню составляется так, чтобы «вместить» в бюджет. В результате, как бы это печально ни звучало, мы формируем будущее нации с возможными хроническими заболеваниями. Важно продолжать освещать вопросы здорового питания, развивать образовательные программы и поддерживать инициативы, направленные на распространение культуры ЗОЖ в обществе.

По мнению депутата, для изменения ситуации в лучшую сторону необходимо как минимум вносить недобросовестных поставщиков питания в «черный» список за несоблюдение требований к качеству предоставляемых услуг; увеличить срок их работы в образовательном учреждении, чтобы они мог­ли вкладываться в свое производство; проводить обязательные экспертизы по определению затрат на питание; в обязательном порядке установить системы онлайн-видеонаблюдения в пищеблоках и столовых детских садов и школ; пересмотреть меню с учетом имеющихся хронических заболеваний у детей и рекомендаций медицинских работников по питанию.

Необходимо тесное сотрудничество со специалистами Казахстанской академии питания, Ассоциацией внедрения и контроля политики здорового питания детей и школьников, уверена Салтанат Дженалаева. Нужно также пересмотреть процедуру и порядок проведения конкурса в рамках госзакупок на оказание услуг питания, для преимущественного оказания услуг местными поставщиками. В Казахстане отсутствует единый стандарт школьного питания (в каждом регионе он свой), и, конечно, хотелось бы, чтобы блюда в столовых были не только полезными, но и вкусными. К слову, не раз поднимался вопрос о создании в столице продуктового хаба (комбината питания), куда производители могли бы свозить продукты, там же их перерабатывать и поставлять напрямую в образовательные учреждения.

– Питание, как известно, оказывает прямое влияние на мозговую активность и когнитивные функции. Переизбыток простых углеводов и сахара может привести к резким изменениям в организме ребенка, что, в свою очередь, скажется на способности учиться и концентрироваться, – отмечает Салтанат Дженалаева.

О кадрах и компетенциях

Солидарность с таким мнением высказала старший преподаватель кафедры технологии пищевых и перерабатывающих производств КазАТУ им. С. Сейфуллина Нурбиби Машанова. По ее словам, здоровье детей зависит от их питания. Насыщая рацион полезными продуктами, мы способствуем правильному умственному и физическому развитию ребенка. В обратном случае школьники подвергаются повышенному риску ожирения, а также поведенческим и эмоциональным проблемам, включая стигматизацию, низкую самооценку и нарушения психического здоровья, в том числе депрессию.

Экспертом было рекомендовано соблюдать режим приема пищи (4–5 раз в день) с сохранением интервалов. Кроме того, должно быть соответствие энергетической ценности пищи энергетическим затратам, сбалансированность основных и незаменимых питательных веществ суточной порции еды, соблюдение правильной обработки продуктов кулинарно-технологического характера с целью сохранения биологической и пищевой ценности и удовлетворение рациона возрастным и физиологическим потребностям и индивидуальным особенностям организма.

– Организация питания детей в летних оздоровительных лагерях имеет не менее важное значение, – добавила Нурбиби Машанова. – В лагерь ребенка родители отправляют прежде всего для того, чтобы он отдохнул, набрался сил, больше общался со сверстниками и закалился. В соответствии с этим питание в лагерях должно быть пятиразовым, сбалансированным, обеспечивать детей полезными питательными веществами, соответствовать нормам и требованиям СанПиНа.

Интересные данные были озвучены кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры профилактической медицины и нутрициологии НАО «Медицинский университет «Астана»» Сауле Тарджибаевой:

– Представителями Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина и Министерства просвещения Казахстана были проведены исследования по изучению обеспеченности сбалансированным питанием детей в организациях дошкольного и среднего образования. Слабое техническое оснащение пищеблоков, необходимость капитального ремонта – это лишь часть выявленных недочетов. Только 33,3% учреждений по чек-листу имеют удовлетворительные условия организации питания. Реализация всех форм горячего питания проводится согласно меню, которые формируются и утверждаются в управлениях образования в регионах. Однако в них не проводятся расчеты по содержанию основных пищевых веществ и энергии, а это значит, что не учитываются физиологические потребности детей. Требования по формированию меню рационов питания необходимо пересмотреть.

О том, как выстроена система школьного питания на государственном уровне, мы позже узнали у председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспановой. Она обратила внимание на тот факт, что в Казахстане разработаны Правила организации школьного питания. Главное – там прописана ответственность поставщиков.

– Государство выделило колоссальные суммы на организацию качественного питания. Однако, к сожалению, есть нарекания к деятельности поставщиков, – отметила Насымжан Оспанова. – Мы понимаем, что представителям МСБ нужно дать возможность работать и зарабатывать, однако в вопросах, связанных со здоровьем детей, их психологическим состоянием, безусловно, мы не можем молчать и поэтому высказываем свои требования и замечания относительно организации питания.

Нарекания вызывает кадровый состав сотрудников столовых, компетенция поваров. В погоне за экономией на работу принимают низкоквалифицированных, а порой случайных людей. Они не понимают, что такое технологический процесс, тепловая обработка и как разные температуры могут влиять в конечном итоге на качество продуктов. Некомпетентные сотрудники не в курсе, что, к примеру, в разбитой посуде накапливается огромное количество микроорганизмов, которые влияют на здоровье детей. Они не знают, что такое товарное соседство продуктов питания.

Второй момент – некоторое упрямство в разработке меню. При приготовлении пищи используются простые продукты или, скажем так, котлетная масса, которая с трудом поддается исследованию, и чтобы узнать детальный состав, требуется лабораторное изучение, – отметила Насымжан Оспанова.

Министерством подписан меморандум с НПП «Атамекен» о том, что они берут на себя вопрос мониторинга по тем негативным случаям, которые выходят в социальных сетях и СМИ. И второе, что они сами будут регулировать качество питания в рамках своего сообщества.

И в завершение еще один важный момент.

Как правило, в образовательных учреж­дениях пищу готовят под наблюдением медсестры. Однако многие эксперты в области питания уверены, что за составление меню, учитывая диетические ограничения и потребности каждого ребенка, должна отвечать диетсестра. Вместе с диетологами они могут разрабатывать меню, учитывая разнообразие пищевых предпочтений и культурных особенностей. Кроме того, диетсестры могут наблюдать за тем, чтобы в школьной столовой соблюдались стандарты безопасности и санитарии.

Но готовы ли в казахстанских школах ввести в штат новую единицу? Как, впрочем, готово ли общество в целом перейти наконец на новые принципы культуры правильного питания? Вопрос остается пока открытым.