Проблемы в организации питания в школах и детсадах связаны с частой сменяемостью поставщиков
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Насихат Оркушпаева
Напомним, с сентября прошлого года по поручению Президента учащиеся начального звена были обеспечены бесплатным питанием. Вот только качество этого питания пока оставляет желать лучшего. Более того, по существующим данным, в отдельных школах отсутствуют необходимые помещения для приема пищи. По сведениям столичного департамента СЭК, ряд серьезных проблем из-за того, что очень часто меняются поставщики.