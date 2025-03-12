Пробудивший дух народа

Культура
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Зарина Москау

В Национальном музее проходит выставка «Қазақ рухын оятқан тұлға», посвященная 140-летию Миржакипа Дулатулы

фото Каната Мусина

Просветитель, педагог, писатель, поэт, драматург и один из лидеров правительства Алаш Орды Миржакип Дулатулы прожил до обидного мало, но за 49 лет успел многое сделать.

Большой интерес посетителей выставки вызывают фотографии. Вот кадры, на которых запечатлены его супруга Гайнижамал, дети Алибек, Гульнар, родные. Снимок сделан в активный период жизни Миржакипа Дулатулы, когда он вместе с Ахметом Байтур­сынулы выпус­кал газету «Қазақ».

– В истории казахского народа немало выдающихся личностей, но особняком среди них стоит Миржакип Дулатулы. Его труды и сегодня актуальны, находят отклик в сердцах читателей. К сожалению, до сих пор деятельность алаш­ординцев не оценена по достоинству. Для молодежи они пример для подражания, образец настоящей любви к своему народу. Алашординцы понимали, какими последствиями для них обернется политическая деятельность, и шли на жерт­вы сознательно – ради будущего своего народа, – отметил писатель и драматург Толен Абдик, предлагая вслушаться в строки Миржакипа Дулатулы:

Кешегі қара күндерде

Жұлдызсыз, айсыз түндерде

Жол таба алмай, сенделіп,

Адасып алаш жүргенде

Бұл күнгі көп көсемдер,

Сұраймын, сонда қайда едің?

Другая фотография – более поздняя. На ней Миржакип в Карелии, в печально известном Соловецком лагере особого назначения, куда был сослан по обвинению в национализме. Среди мужчин в одинаковых одеждах с усталыми лицами мы обращаем внимание на его пронзительный и несломленный взгляд.

Его сердце остановилось в лазарете лагеря. Там же его похоронили. В 1992 году благодаря стараниям ученых, исследующих его деятельность и наследие, останки Миржакипа Дулатулы были привезены в Казахстан и перезахоронены на его малой родине.

– Миржакип Дулатулы был всегда в ряду первых, кто приносил новое в степь. Образованный и любящий свой народ, он без устали занимался просветительской работой, писал книги, выпускал газету, писал ходатайства, выступал. Его роман «Бақытсыз Жамал», стихотворение «Оян, қазақ!» – до сих пор на вершине литературного творчества и в топе читательских предпочтений, – отметил депутат Сената Парламента Нурторе Жусип.

В экспозиции представлена и шуба Миржакипа Дулатулы. На ней, конечно, видны следы времени, ведь целый век прошел с тех пор, как ее сшили. Но даже сейчас видно, насколько качественно она была выделана. К слову, в ее изготовлении использовалась грива лошади, ею обшиты плечи изделия. Рукомойник, полотенце с вышитыми петухами, шкатулка, где хранила украшения Гайнижамал, кружевной воротничок – каждая вещь как ценный артефакт, свидетель истории. Небольшой шкафчик из приданого Гайнижамал и этажерка притягивают взгляды, многие фотографируются возле них.

Есть среди экспонатов и ковер, которому больше ста лет. Эта семейная реликвия особо ценна тем, что именно в нем перевозили останки Миржакипа из Карелии в 1992 году.

Внимание привлекает и небольшой камушек, на котором высечены буквы арабского алфавита, сквозь него продета ниточка. Подпись к экспонату гласит: «Мыржақыптың құпия белгісі». Как использовался этот камушек, рассказала руководитель КГУ «Жангельдинский музейный комплекс Торгая», откуда и были привезены более ста экспонатов выставки, Гульбану Сарсеке:

– Миржакип Дулатулы и Ахмет Байтурсынулы не могли свободно встречаться, когда были под надзором органов. Поддерживали связь алашординцы через племянника Миржакипа – Зулкайнара, сына его брата. Мальчик приходил к Ахмету Байтурсынулы и перед тем, как передать информацию от дяди, показывал этот камушек, который держал во рту, зацепив его продетой через зубы ниточкой. Камушек служил своего рода опознавательным знаком, подтверждавшим, что передаваемая информация исходит действительно от Миржакипа Дулатулы. Из какого материала камушек, непонятно, что-то похожее на каучук. Ученые просили его на исследования, но мы не согласились, это ведь аманат, переданный нам на хранение дочерью Миржакипа – Гульнар Дулатовой.

Также в Национальном музее состоялся круглый стол на тему «Қазақ рухын оятқан тұлға» с участием известных ученых, государственных и общественных деятелей, родственников поэта, музейных работников, учителей и учеников столичной школы им. М. Дулатулы.

#выставка #память #история #Миржакип Дулатулы

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