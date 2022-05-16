Свежий выпуск
Прочные узы на высоте
Хомс Наталия
корреспондент

В рамках празднования Международного дня семьи в смотровой башне монумента «Астана-Байтерек» прошла церемония вручения свидетельств о заключении брака.

Регистрация брака пяти пар состоялась в более праздничной атмосфере, чем могли представить себе молодые. Их пришли поздравить представители Министерства информации и общественного развития и местных властей.

– Рано или поздно так случается – человек с судьбою повстречается, – вспомнил слова из песни, поздравляя новоиспеченные маленькие семьи, вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев. – Сегодня мы проводим это прекрасное мероприятие в центре столицы нашей родины. Главные герои события – счастливые люди, наши сегодняшние молодожены, которых ждут счастливые судьбы. Мы желаем вам крепких семейных отношений на долгие годы.

С созданием семей поздравил молодоженов, их родителей, родных и близких и аким Есильского района города Нур-Султана Асылбек Есенбаев.

– Очень символично, что главное событие вашей жизни проис­ходит в монументе «Байтерек». Пусть то молодое деревце под названием «семья», которое вы сегодня вместе «посадили», через много лет превратится в такое же могучее древо вашей большой дружной семьи, как Байтерек, – пожелал Асылбек Есенбаев. – Семья всегда обеспечивала неразрывную поколенческую связь. Уверен, ваши семьи не только сохранят, но и приумножат богатые духовные традиции нашего народа.

Приятно удивленными такой чести – получить свидетельство из рук вице-министра – в этот и без того волнительный день оказались молодожены Адильхан Серикбаев и Александра Джапашева.

– Мы очень рады, что нас пригла­сили на такое событие, но, конечно же, в шоке – все же не ожидали столь теплого прие­ма, – поделились уже супруги Серикбаевы.

А Александра немного рассказала их историю.

– Вообще-то мы познакомились 5 лет назад. Длительное время не общались, потом возобновили контакты. Встречались год и как-то в одночасье поняли, что я – его судьба, а он – моя, – сказала она.

Провела церемонию руководитель отдела РАГС района «Есиль» Раушан Зарирова. По ее мнению, у «Байтерека» особая, светлая энергетика, благоприятная для бракосочетаний.

– Мы ведь не зря говорим, чтобы жизнь у наших молодоженов должна быть, как это могучее дерево, прочно уходящее корнями в почву, чтобы все было в их жизни так же прекрасно, как этот вид на нашу столицу. Здесь начинается их путь, отсюда плывет корабль любви, которому мы желаем счастливого плавания, красоты и гармонии. Самое важное в жизни – семья, поэтому мы должны стоять у истоков пропаганды института семьи и семейных ценностей, чтобы наши ячейки общества были крепкие и не распадались, – подчеркнула Раушан Зарирова.

Она также рассказала, что средний возраст молодоженов в пос­ледние годы составляет 28–30 лет, то есть стало гораздо больше осознанных браков, а такая тенденция неизменно ведет к снижению процента разводов.

Подобные торжественные церемонии регистрации браков предложено проводить ежегодно, чтобы у большего числа столичных пар появились самые теплые воспоминания о знаменательном дне создания их семей.

Популярное

Все
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 мая
Аскар Умаров предложил открыть вещание телеканалов «Balapan», «Kazakh tv», «Хабар24» на территории Азербайджана
Будет ли выплачиваться пособие на День защиты детей, ответили в Минтруда
18-летний парень открыл стрельбу в супермаркете в США: погибли 10 человек
Увеличилось число жертв ДТП с автобусом в Жамбылской области
Президент Токаев прибыл в Объединенные Арабские Эмираты
За езду по обочине наказали полицейского в Мангистау
Грязевая масса сошла на дома в Текели, пропала 5-летняя девочка (видео)
Обнаружено тело 5-летней девочки, пропавшей при сходе грязевой массы в Текели
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Двое детей оказались запертыми в духовом шкафу в Косшы: один ребенок погиб, второй – в реанимации
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Маулен Ашимбаев – Этот день важен, чтобы не забывать огромную цену
Массовой гибелью скота встревожены жители Акмолинской области
День Победы в Великой Отечественной войне отмечает Казахстан
Казахстанец из 20-ки лучших снайперов ВОВ: история Тулеугали Абдыбекова
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 8 мая
Новую модель системы сдержек и противовесов в Казахстане предложил Токаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Какая погода ждет казахстанцев 10-12 мая
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Закон Республики Казахстан
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане

Читайте также

Свежий выпуск
Лицензии отзовут
Свежий выпуск
Противоположности солнцеликих божеств
Свежий выпуск
Крепкая семья – благополучие страны
Свежий выпуск
Металлолом как воздух нужен

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]