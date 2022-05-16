Прочные узы на высоте

В рамках празднования Международного дня семьи в смотровой башне монумента «Астана-Байтерек» прошла церемония вручения свидетельств о заключении брака.

Регистрация брака пяти пар состоялась в более праздничной атмосфере, чем могли представить себе молодые. Их пришли поздравить представители Министерства информации и общественного развития и местных властей.

– Рано или поздно так случается – человек с судьбою повстречается, – вспомнил слова из песни, поздравляя новоиспеченные маленькие семьи, вице-министр информации и общественного развития Серик Егизбаев. – Сегодня мы проводим это прекрасное мероприятие в центре столицы нашей родины. Главные герои события – счастливые люди, наши сегодняшние молодожены, которых ждут счастливые судьбы. Мы желаем вам крепких семейных отношений на долгие годы.

С созданием семей поздравил молодоженов, их родителей, родных и близких и аким Есильского района города Нур-Султана Асылбек Есенбаев.

– Очень символично, что главное событие вашей жизни проис­ходит в монументе «Байтерек». Пусть то молодое деревце под названием «семья», которое вы сегодня вместе «посадили», через много лет превратится в такое же могучее древо вашей большой дружной семьи, как Байтерек, – пожелал Асылбек Есенбаев. – Семья всегда обеспечивала неразрывную поколенческую связь. Уверен, ваши семьи не только сохранят, но и приумножат богатые духовные традиции нашего народа.

Приятно удивленными такой чести – получить свидетельство из рук вице-министра – в этот и без того волнительный день оказались молодожены Адильхан Серикбаев и Александра Джапашева.

– Мы очень рады, что нас пригла­сили на такое событие, но, конечно же, в шоке – все же не ожидали столь теплого прие­ма, – поделились уже супруги Серикбаевы.

А Александра немного рассказала их историю.

– Вообще-то мы познакомились 5 лет назад. Длительное время не общались, потом возобновили контакты. Встречались год и как-то в одночасье поняли, что я – его судьба, а он – моя, – сказала она.

Провела церемонию руководитель отдела РАГС района «Есиль» Раушан Зарирова. По ее мнению, у «Байтерека» особая, светлая энергетика, благоприятная для бракосочетаний.

– Мы ведь не зря говорим, чтобы жизнь у наших молодоженов должна быть, как это могучее дерево, прочно уходящее корнями в почву, чтобы все было в их жизни так же прекрасно, как этот вид на нашу столицу. Здесь начинается их путь, отсюда плывет корабль любви, которому мы желаем счастливого плавания, красоты и гармонии. Самое важное в жизни – семья, поэтому мы должны стоять у истоков пропаганды института семьи и семейных ценностей, чтобы наши ячейки общества были крепкие и не распадались, – подчеркнула Раушан Зарирова.

Она также рассказала, что средний возраст молодоженов в пос­ледние годы составляет 28–30 лет, то есть стало гораздо больше осознанных браков, а такая тенденция неизменно ведет к снижению процента разводов.

Подобные торжественные церемонии регистрации браков предложено проводить ежегодно, чтобы у большего числа столичных пар появились самые теплые воспоминания о знаменательном дне создания их семей.