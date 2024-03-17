Продавщицу воздуха депортировали в РК из Турции

Ей инкриминируется 17 эпизодов мошенничества по купле-продаже автомобилей, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

По запросу национального бюро Интерпола МВД Казахстана в Турции задержана и депортирована разыскиваемая за совершение мошенничества гражданка РК, сообщает МВД РК.

«Женщина в группе лиц по предварительному сговору, разместив на специализированном сайте объявление о продаже автомобилей, обманула граждан на крупную сумму. Полицией расследуется 17 случаев мошенничества», - говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемая водворена в изолятор временного содержания Алматы.