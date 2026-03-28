Рост показателей наблюдается как в городской, так и сельской местности

Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане продолжает расти и по итогам 2025 года составила 75,97 лет против 75,44 года в 2024 году.

Как отмечают специалисты Бюро национальной статистики, показатели увеличиваются как в городах, так и в сельской местности, однако разница между ними сохраняется. В городской местности ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,63 года, в сельской - 74,81 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения продолжает расти. За 2025 год показатель составил 75,97 лет», - сообщает Бюро национальной статистики.

В гендерном разрезе женщины по-прежнему живут дольше мужчин. В 2025 году ожидаемая продолжительность жизни женщин достигла 79,8 года (в 2024 году - 79,42), мужчин - 72,19 года (в 2024 году - 71,33).

Среди регионов наибольшие показатели зафиксированы в Алматы - 78,83 года и Астане - 78,78 года. Самый низкий уровень отмечен в области Ұлытау - 73,56 года.