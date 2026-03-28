Продолжительность жизни казахстанцев выросла до 76 лет

Рост показателей наблюдается как в городской, так и сельской местности, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Ожидаемая продолжительность жизни в Казахстане продолжает расти и по итогам 2025 года составила 75,97 лет против 75,44 года в 2024 году.

Как отмечают специалисты Бюро национальной статистики, показатели увеличиваются как в городах, так и в сельской местности, однако разница между ними сохраняется. В городской местности ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,63 года, в сельской - 74,81 года.

«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении населения продолжает расти. За 2025 год показатель составил 75,97 лет», - сообщает Бюро национальной статистики.

В гендерном разрезе женщины по-прежнему живут дольше мужчин. В 2025 году ожидаемая продолжительность жизни женщин достигла 79,8 года (в 2024 году - 79,42), мужчин - 72,19 года (в 2024 году - 71,33).

Среди регионов наибольшие показатели зафиксированы в Алматы - 78,83 года и Астане - 78,78 года. Самый низкий уровень отмечен в области Ұлытау - 73,56 года.

Популярное

Все
Заказ к столу доставит Арыстан
Одно решение может спасти несколько жизней
Велоспорт для равных возможностей
Первые в Тагайтае
Пусть в зале не смолкает смех!
Увеличилась нагрузка на соцобъекты
Исчезающий источник жизни
Сокращен кадровый дефицит в сфере здравоохранения
Пробуждение мира
Греческий бенефис Ерекешевой
Золотые лучницы
Праздник, который запомнится надолго
Резонансное ДТП
Управление по защите прав детей создадут в Атырау
18-я битва титанов
«Жанұя» меняет судьбы
Накануне важнейшего старта
Все оцифруем, а потом?..
Гвардейцы спешат на помощь
Казахстан присоединится к международной акции «Час Земли»
Встречи с личным составом
Школа искусств открылась в селе
Астана масштабно отмечает Наурыз: концерты, VR-юрты, дрон-шоу и ярмарки
Президент высоко оценил динамику развития Туркестанской области
В Кызылорде запустили проект по развитию рабочих профессий
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме Шахтинска
Казахстан накроют туманы, бури и сильный ветер
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в девяти городах Казахстана
Сколько стоит казан плова в Казахстане подсчитали в Бюро нацстатистики
Снижена административная нагрузка
Недорогой бензин в Казахстане: преимущество или ущерб экономической эффективности
«Референдум заложил основу новой архитектуры власти» – политолог
Главы государств мира поздравляют Токаева с праздником Наурыз
Президент принял участие в народных гуляньях по случаю праздника Наурыз
Смысловой каркас новой общественной этики
Наурыз в новом формате: как Астана объединила традиции и технологии
Стрельба из лука на верблюде: в Алматы установлен мировой рекорд
В Казахстане прошёл масштабный конкурс национальных игр среди детей
Беспилотное авто прокатилось по улицам Астаны
Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю Ораза айт и Наурыза
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
В Конаеве начали строить КОС
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Читайте также

«Жанұя» меняет судьбы
Заказ к столу доставит Арыстан
За три года в Казахстане в результате взрывов газбаллонов п…
Вековой юбилей у героя

