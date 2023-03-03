Продукты по ценам ниже рыночных смогут купить астанчане в выходные

Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Вся продукция будет реализована по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Фото: Kazpravda.kz

В эти выходные, 4 и 5 марта в Астане открывается городская ярмарка с участием столичных и региональных товаропроизводителей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Предприниматели представят широкий ассортимент товаров для жителей и гостей столицы, в том числе: молочную продукцию, овощи, фрукты, бакалейную продукцию, говядину, конину, баранину, мясо курицы.

Ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Вся продукция будет реализована по ценам на 10-15% ниже рыночных.

Традиционно ярмарка будет проходить каждые выходные по адресу Сауран, 7.