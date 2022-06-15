Фото: Kazpravda.kz
Экономика , Общество
Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист

Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 40-50%. Прогнозами в интервью Astana TV поделился экономист Андрей Чеботарев. По его словам, как и любая импортозависимая страна, республика может пострадать от нестабильной логистики, особенно в условиях нынешней геополитической ситуации. Правда, эксперт заверил, что голод казахстанцам не грозит, сообщает Kazpravda.kz.

"На 40-50% от нынешнего показателя и еще. У нас получше. Основными товарами мы себя обеспечиваем, то есть пшеница, зерно, хлеб будет. Мы не так пострадаем, как Ближний Восток. Их реально ждет голод. Мы будем есть меньше, не так, как привыкли, но голод нас не ждет", – сказал Андрей Чеботарев.

На днях гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения – одна из причин роста мировых цен на продовольствие. По ее словам, странам необходимо пересмотреть условия экспорта. Также она выразила надежду, что проблема с вывозом зерна из Украины разрешится. Ранее западные страны обвинили Россию в блокировке поставок украинской сельхозпродукции, заявив, что это может привести к мировому голоду. Власти России обвинения отрицают.

"Я думаю, что одна из вещей, которую мы не должны недооценивать, – это то, как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен", – сказала гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

 

Популярное

Все
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
Архив "пришел" в библиотеку – интервью с главой госархива Нур-Султана
Костанайские КСК отчитались о 100-процентном переходе многоэтажек на новые формы управления – ОСИ или ПТ, но на деле это не так
Есть у столицы пояс. Продовольственный
Живем по-новому, жалуемся по-старому
Тушить пожары с дирижаблей? Почему бы и нет!
Яркий праздник Сабантуй
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Лесоповала не будет
Новые знания и инновационные технологии
Спуститься на землю
Hasen из Страны чудес
Бери пока молодой
Капля жизни
Песни Бейбита
Приживайся, «Айсара»!
Вредный мотылек
Эхо трагедии
Перетянули всех
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Представлена книга «Кенесары-хан»
13 человек погибли, 50 пострадали в аварии на железной дороге в Иране
Реформирование ЖКХ в Казахстане нельзя пускать на самотек
Политический обозреватель разобрал итоги референдума в Казахстане
Казахстан встал на путь политических реформ
Что пишут зарубежные СМИ о референдуме в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Общество
"Полицейский произвол" устроил мошенник в Шымкенте
Общество
Чиновников осудили за "разворованный" ремонт водопровода в …
Общество
Рекордного наплыва туристов ждут этим летом в Баянауле
Общество
Национальный стандарт "Электрические самокаты" разработан в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]