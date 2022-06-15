Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 50% – экономист

Продукты в Казахстане могут подорожать еще на 40-50%. Прогнозами в интервью Astana TV поделился экономист Андрей Чеботарев. По его словам, как и любая импортозависимая страна, республика может пострадать от нестабильной логистики, особенно в условиях нынешней геополитической ситуации. Правда, эксперт заверил, что голод казахстанцам не грозит, сообщает Kazpravda.kz.

"На 40-50% от нынешнего показателя и еще. У нас получше. Основными товарами мы себя обеспечиваем, то есть пшеница, зерно, хлеб будет. Мы не так пострадаем, как Ближний Восток. Их реально ждет голод. Мы будем есть меньше, не так, как привыкли, но голод нас не ждет", – сказал Андрей Чеботарев.

На днях гендиректор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что экспортные ограничения – одна из причин роста мировых цен на продовольствие. По ее словам, странам необходимо пересмотреть условия экспорта. Также она выразила надежду, что проблема с вывозом зерна из Украины разрешится. Ранее западные страны обвинили Россию в блокировке поставок украинской сельхозпродукции, заявив, что это может привести к мировому голоду. Власти России обвинения отрицают.

"Я думаю, что одна из вещей, которую мы не должны недооценивать, – это то, как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен", – сказала гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.