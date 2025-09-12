Теперь гражданам больше не нужно тратить время на личные визиты в банк и к нотариусу — все этапы можно пройти дистанционно, в электронном формате.
В рамках национального проекта «Цифровая ипотека» в Казахстане внедрён пилотный механизм онлайн-оформления нотариальных сделок по купле-продаже вторичного жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минюст
Как это работает?
По данным Минюста, для тех, кто приобретает жильё с использованием ипотечного займа, сервис «Цифровая ипотека» позволяет оформить сделку полностью онлайн — от подачи заявки до получения документов о регистрации. Все участники процесса — банк, нотариус и регистрирующие органы — взаимодействуют через единую цифровую платформу, исключающую бумажный документооборот.
Обе стороны сделки авторизуются в системе и подтверждают свои действия с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Система автоматически проверяет:
• личность участников;
• наличие прав собственности на объект;
• отсутствие обременений, арестов или других ограничений.
Нотариус удостоверяет сделку в онлайн-формате через видеосвязь. После этого электронная копия договора направляется в Информационную систему «Единый государственный кадастр недвижимости» для регистрации. Новый владелец получает уведомление о завершении процедуры.
Почему это безопасно?
• Все действия подтверждаются ЭЦП, имеющей ту же юридическую силу, что и собственноручная подпись.
• Сервис интегрирован с государственными базами данных, что исключает возможность подделки документов или мошеннических сделок.
• Сделка проходит многоступенчатую проверку: система автоматически сверяет данные участников и объекта, а также фиксирует все действия в электронном журнале.
• Участники сделки получают уведомления на каждом этапе, а документы хранятся в защищённом цифровом архиве.
Что дальше?
Сервисы электронного оформления и «Цифровая ипотека» будут поэтапно внедряться на платформах банков второго уровня и активно продвигаться среди населения. Это позволит сделать процесс покупки недвижимости ещё более доступным, привычным и безопасным для каждого гражданина.