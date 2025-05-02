В Талдыкоргане стартовал уникальный образовательный проект для старшеклассников – «Talpynys» – площадка развития. Инициатива реализуется филиалом Академии государственного управления при Президенте РК по области Жетісу и уже меняет взгляды подростков на лидерство, общественную роль и государственную службу.

Фото: Академия госуправления

Проект охватывает учащихся 9–11 (12) классов и предлагает не просто профориентацию, а целостную программу личностного роста. Тренинги, встречи с госслужащими, деловые игры и экскурсии в государственные органы – каждый элемент программы нацелен на то, чтобы раскрыть лидерские качества подростков, сформировать интерес к служению обществу и показать реальную ценность государственной службы.

«Наша цель – не просто рассказать о госслужбе, а дать молодёжи возможность поверить в себя, увидеть своё будущее в развитии страны. Talpynys в переводе с казахского означает стремление – и это ключевое качество, которое мы хотим пробудить в каждом участнике», – говорит координатор проекта, директор филиала Академии Бакыт Злобин.

По словам директора, проект реализуется в трёх направлениях. На базе Академии школьники проходят тренинги по командной работе, коммуникации и лидерству. Программу ведут как преподаватели, так и практики – действующие госслужащие. Форматы – от мастер-классов до интерактивных дискуссий.

30 апреля участники впервые побывали в одном из областных государственных органов. Экскурсия стала для них окном в мир настоящей госслужбы – с вопросами, личными историями и живым диалогом с сотрудниками. Ребята выполняют реальные кейсы, пробуют себя в командной работе и участвуют в социальных проектах. Это не только развивает навыки, но и формирует у подростков чувство ответственности перед обществом.

«Мне понравилось, что здесь не читают сухие лекции, а дают возможность размышлять, обсуждать, думать. Мы чувствуем себя взрослыми, к нам относятся серьёзно», – делится Назерке Дәулетбек, девятиклассница из Талдыкоргана.

Позитивно оценивают проект и представители госорганов.

«Это нужный проект, важно чтобы молодёжь понимала: госслужба – это не просто кабинет и документы. Это служение народу, ответственность и возможность менять жизнь людей к лучшему», – говорит Ермек Мизамбаев, руководитель управления координации занятости и социальных программ области Жетісу.

Директор филиала Академии Бакыт Злобин отметил, что это только начало. В ближайших планах – серия новых тренингов, диалоговых сессий с госслужащими и участие школьников в городских молодежных инициативах.

Проект «Talpynys» уже стал настоящей точкой роста – для юных граждан, готовых мечтать, действовать и нести ответственность.