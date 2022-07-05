Проекты и перспективы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева.

Глава государства был проинформирован о реализации проектов «КазМунайГаза» в сфере нефте­газохимии. В нас­тоящее время завершаются пусконаладочные работы на заводе по производству полипропилена в Атырауской облас­ти, запуск ожидается в августе текущего года. Кроме того, Президенту было доложено о ходе реализации проектов по производству полиэтилена и бутадиена.

Магзум Мирзагалиев отчитался о текущем состоянии и перс­пективах развития АО «Озенмунайгаз» и проводимой работе по поддержанию социальной стабильности в Мангистауской области. По его словам, в целях решения вопросов социально-трудовых отношений, а также осуществления приема обращений физических и юридических лиц по вопросам деятельности дочерних организаций «КазМунайГаза» открыто представительство национальной компании в Актау. Кроме того, реа­лизуется проект по повышению качества образования детей в Жанаозене, ведется строи­тельство Дворца школьников и спортивных площадок.

Руководитель «КазМунайГаза» также доложил о перспективах развития зарубежных активов компании.

По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений, касающихся своевременной реализации инвестиционных проектов и продолжения работы по поддержанию социальной стабильности, сообщила пресс-служба Президента.