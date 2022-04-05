Свежий выпуск Проекты продвигают люди 5 апреля 2022 г. 2:51 Наталья Денисова subscriber В Кызылординской области в ближайшие пять лет будет реализовано свыше двадцати инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности. «В соответствии с поручением Президента РК в конце декабря прошлого года был принят Закон «О промышленной политике», – сообщили по этому поводу в акимате Кызылординской области. – В этой связи для привлечения в регион новой волны инвестиций и создания рабочих мест, снижения зависимости от импорта сформирован список из 21 крупного инвестиционного проекта в обрабатывающей промышленности. О том, какие проекты уже находятся в стадии реализации, шла речь на днях в ходе заседания регионального Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата. Начальник областного управления индустриально-инновационного развития Ринат Султангереев сообщил, что в текущем году в регионе будет реализовано пять инвестиционных проектов. – Это производство сухих строительных смесей, две птицефабрики общей мощностью 5 тысяч тонн мяса, цех по переработке рыбы и мясокомбинат, – перечислил он. – Стоимость данных производств в общем составит около 11 миллиардов тенге, их ввод в эксплуатацию позволит создать порядка 400 рабочих мест. Два проекта, которые будут реализованы в ближайшие годы, «Метан – альтернативный вид топлива» и «Строительство спортивного комплекса – «Keremet Arena» в Кызылорде», участниками заседания были рассмотрены подробно. О «метановом» проекте рассказал директор ТОО «Управление механизированной добычи» Бахыт Джаныбеков. По его словам, в регионе есть возможность заниматься подготовкой сжатого природного газа в качестве товара, альтернативного пропану, бензину, дизельному топливу. Причем СПГ будет выгоден потребителям по цене. Для осуществления этой инициативы в регионе в достаточной степени сформированы сети магистральных газопроводов. Кроме того, доступны как внутригородские, так и междугородние газопроводы. Бахыт Джаныбеков отметил, что метан – экологически чистый, экономичный, самый безопасный газ в качестве горючего. Инициативу газификации автотранспорта, кстати, поддержала аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова. – Необходимо проработать вопрос финансирования проекта и обеспечения сырьем, – сказала глава региона. – В этой связи поручаю областному управлению индустриально-инновационного развития провести совещание с нефтяными компаниями. Если вопрос о финансировании и объемах необходимого сырья будет решен, инициаторам проекта надо предоставить меры поддержки со стороны государства. Директор ТОО «Тех Сервис» Марат Жаппарбергенов рассказал о проекте строительства спортивного комплекса «Keremet Arena». Объект обойдется области в миллиард тенге. Одновременно заниматься спортом в комплексе смогут 150 человек. Ожидается, что здесь будут трудоустроены 25 человек. Для реализации проекта, по словам директора ТОО, в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» планируется получить льготный кредит. Для решения проблемы с финансированием проекта строительства начальнику областного управления предпринимательства и туризма Фердоуси Кожабергенову дано указание проработать этот вопрос с банками второго уровня.