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Проекты продвигают люди
Наталья Денисова
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В Кызылординской области в ближайшие пять лет будет реализовано свыше двадцати инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности.

«В соответствии с поручением Президента РК в конце декабря прошлого года был принят Закон «О промышленной политике», – сообщили по этому поводу в акимате Кызылординской области. – В этой связи для привлечения в регион новой волны инвестиций и создания рабочих мест, снижения зависимости от импорта сформирован список из 21 крупного инвестиционного проекта в обрабатывающей промышленности.

О том, какие проекты уже находятся в стадии реализации, шла речь на днях в ходе заседания регионального Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата.

Начальник областного управления индустриально-инновационного развития Ринат Султангереев сообщил, что в текущем году в регионе будет реализовано пять инвести­ционных проектов.

– Это производство сухих строи­тельных смесей, две птицефабрики общей мощностью 5 тысяч тонн мяса, цех по переработке рыбы и мясокомбинат, – перечислил он. – Стоимость данных производств в общем составит около 11 миллиардов тенге, их ввод в эксплуатацию позволит создать порядка 400 рабочих мест.

Два проекта, которые будут реализованы в ближайшие годы, «Метан – альтернативный вид топлива» и «Строительство спортивного комплекса – «Keremet Arena» в Кызылорде», участниками заседания были рассмот­рены подробно.

О «метановом» проекте рассказал директор ТОО «Управление механизированной добычи» Бахыт Джаныбеков.

По его словам, в регионе есть возможность заниматься подготовкой сжатого природного газа в качестве товара, альтернативного пропану, бензину, дизельному топливу. Причем СПГ будет выгоден потребителям по цене. Для осуществления этой инициативы в регионе в достаточной степени сформированы сети магистральных газопроводов. Кроме того, доступны как внутригородские, так и междугородние газопроводы.

Бахыт Джаныбеков отметил, что метан – экологически чис­тый, экономичный, самый безо­пасный газ в качестве горючего.

Инициативу газификации автотранспорта, кстати, поддержала аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова.

– Необходимо проработать воп­рос финансирования проекта и обеспечения сырьем, – сказала глава региона. – В этой связи поручаю областному управлению индустриально-инновационного развития провести совещание с нефтяными компаниями. Если вопрос о финансировании и объе­мах необходимого сырья будет решен, инициаторам проекта надо предоставить меры поддержки со стороны государства.

Директор ТОО «Тех Сервис» Марат Жаппарбергенов рассказал о проекте строительства спортивного комплекса «Keremet Arena».

Объект обойдется области в миллиард тенге. Одновременно заниматься спортом в комплексе смогут 150 человек. Ожидается, что здесь будут трудоустроены 25 человек. Для реализации проек­та, по словам директора ТОО, в рамках госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2025» планируется получить льготный кредит.

Для решения проблемы с финансированием проекта строительства начальнику областного управления предпринимательства и туризма Фердоуси Кожабергенову дано указание проработать этот вопрос с банками второго уровня.

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