Проезд в автобусах Астаны будет бесплатным 20 ноября

В Астане, 20 ноября, в день выборов проезд в автобусах будет бесплатным (как городские, так и пригородные маршруты). Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:00 до 23:00ч. С 21 ноября, в понедельник, общественный транспорт будет работать в штатном режиме с оплатой по безналичному расчету, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Отметим, что с марта 2020 года по поручению акима столицы был введен бесплатный проезд для всех несовершеннолетних жителей города. За это время учащимися совершено 43 миллиона поездок.

Также бесплатным проездом пользуются льготные категории граждан, в числе которых пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и др.