Проезд в автобусе для учащихся будет бесплатным

– У нас в семье, например, трое школьников, – рассказывает жительница Талдыкоргана Зайтуна Ибраева. – Каждый день они едут на автобусе в школу, а во второй половине дня – в центры дополнительного образования, на курсы в кружки и секции. Я в преддверии учебного года уже посчитала все расходы, и получилось, что нашей семье на проезд детей нужно будет более 20 тысяч тенге в месяц – это весьма приличная сумма.

В областном акимате сообщили, что перевозчики на городских маршрутах получат субсидии не только на проезд школьников, но и на поездки по городу студентов – они будут бесплатными весь учебный год.

– В 2023 году бесплатный проезд студентов и школьников по внутригородским маршрутам областного центра уже обеспечивался за счет субсидий, – рассказали в акимате. – На эти цели тогда было выделено 900 миллионов тенге бюджетных средств. В текущем году будет направлено 923,2 миллиона тенге, учитывая возможный рост числа обучающихся.

Кроме того, для обеспечения льготного проезда многодетных матерей в общественном транспорте из областного бюджета в Талдыкоргане и городе Текели заложили более 250 млн тенге. За счет самих перевозчиков лицам с инвалидностью I и II групп с нарушениями зрения и слуха, ветеранам локальных войн и конфликтов в прошлом году выделено 600 бесплатных проездных билетов, а в этом году – 735.

Также более полутора миллиардов тенге бюджетных средств в Талдыкоргане и области идет на субсидирование социально значимых автобусных маршрутов. Цены на проезд в автобусах в регионе одни из самых низких в стране. Подсчитано: транс­портники просто, что называется, «вылетят в трубу», если не будет субсидий или новых тарифов. Поэтому часть затрат пассажироперевозчиков на социально значимых маршрутах компенсирует областной бюджет.

В целом же автобусная маршрутная сеть области Жетысу включает в себя целых 72 маршрута. На обслуживании пассажиров заняты 18 перевозчиков, задействовано 330 единиц подвижного состава.