Прогноз по паводкам дал Казгидромет

По данным метеослужбы, в случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

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В РГП «Казгидромет» выпустили предварительный прогноз по паводкам, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

Однако, зима продолжается, и соответственно продолжается период снегонакопления (по данным многолетних наблюдений в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков).

Глубина промерзания почвы выше прошлогодних показателей в среднем от 3 до 84 см в Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях. Ниже прошлогодних показателей в среднем от 7 до 40 см в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью: в Акмолинской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях ниже среднемноголетних значений; в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях - в пределах среднемноголетнего значения.

Согласно консультативному синоптическому прогнозу погоды февраль 2023 года на большей части территории страны ожидается около нормы, преимущественно теплым и осадочным в южных и восточных регионах республики.