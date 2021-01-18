Заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова поделилась мнением о ключевых факторах, которые будут определять динамику рынков, в том числе валютных рынков развивающихся стран, в ближайшее время.

По ее словам, главным фактором оптимизма в прогнозах мировых экономистов остаются вакцины от коронавируса. Многие аналитики ожидают опережения роста в экономиках развивающихся стран по сравнению с развитыми государствами, возобновления притока капитала, а также продолжения ослабления индекса доллара.

Согласно обновленным прогнозам Всемирного банка, которые вышли в январе текущего года, рост мирового ВВП в 2021 году составит 4%. Рост ВВП в развитых экономиках прогнозируется на уровне 3,3% с учетом ожидаемого роста в США на уровне 3,5%, в Еврозоне – 3,6%, в Японии – 2,5%.

Экономический рост в развивающихся странах в среднем составит около 5%. Среди данных государств наиболее быстрые темпы восстановления ожидаются в Китае – 7,9%, Индии – 5,4% и Аргентине – 4,9%.

– Во-вторых, победа демократов в Сенате США и ожидаемое принятие дополнительных стимулов повышает прогнозы темпов роста экономики Соединенных Штатов. Вместе с тем сохранение низких реальных ставок в США до конца 2022 года, по оценкам ФРС, и резкое восстановление глобальной экономики будут факторами давления на курс доллара как на безопасный актив, пользующийся спросом в периоды неопределенности, – отмечает Алия Молдабекова.

Говоря о ситуации на рынках энергоносителей, замглавы Нацбанка подчеркнула, что если до возникновения пандемии COVID-19 предложение нефти было драйвером цен на рынке углеводородного сырья, то сейчас при повсеместных ограничительных мерах спрос на топливо диктуют правила. Поэтому все внимание обращено на нормализацию ситуации с коронавирусом.

– По расчетам некоторых экономистов, для возвращения мобильности граждан на уровень до пандемии необходима вакцинация 60% мирового населения. По мере распространения и применения вакцин экономисты ожидают восстановления спроса на нефть и соответственного повышательного движения цен на нее, – говорит Алия Молдабекова.

Однако мнения экспертов касательно скорости восстановления цены на нефть расходятся. К примеру, Goldman Sachs прогнозирует достижение цены на нефть на уровне 65 долларов за баррель к концу 2021 года, JPMorgan ожидает достижения отметок выше 65 долларов за баррель к середине 2022-го.

– 2020-й был самым сложным годом после мирового финансового кризиса 2007-го. Весь рынок с осторожным оптимизмом ожидает восстановления в 2021 году. Наши прогнозы по развивающимся рынкам в целом, и по тенге в частности, положительные. Несмотря на риски волатильности, связанные с задержкой вакцинации, согласованности действий ОПЕК+, продолжением роста чис­ла заболевших COVID-19, развивающиеся рынки сохраняют свою привлекательность, – подчеркивает заместитель председателя Национального банка.

Алия Молдабекова также рассказала о том, какие меры Нацио­нальный банк предпринимал в 2020 году для стабилизации ситуации на валютном рынке.

Как известно, резкое ухудшение фундаментальных условий на фоне пандемии и отсутствие консенсуса среди стран ОПЕК+ оказывали значительное давление на валютный рынок в марте-апреле. Но и в течение всего года валютный рынок находился под постоянным давлением со стороны внешних факторов. Волатильность мировых рынков, низкие цены на нефть, бегство инвесторов из рисковых активов напрямую отразились на динамике национальной валюты.

Курс национальной валюты после достижения минимального значения 448,5 тенге за доллар США в марте и апреле постепенно отыграл часть потерь на фоне последовавшей коррекции на внешних рынках. Для стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в условиях низких цен на нефть и распространения коронавирус­ной инфекции Национальным банком и Правительством был предпринят комплекс мер.

– Во-первых, в отдельные периоды низкой ликвидности для обеспечения нормального функ-ционирования валютного рынка Национальный банк поддерживал рынок интервенциями. Их общий объем за год составил 1,905 миллиарда долларов. Интервенции проводились в феврале, марте, сентябре и октябре. Наибольший объем интервенций мы провели в период резкого падения рынков в марте, их объем составил 1,488 миллиарда долларов, – рассказала Алия Молдабекова.

Во-вторых, для обеспечения должного уровня прозрачности проведения валютных операций в соответствии с процедурами «знай своего клиента» Национальным банком были внесены изменения в правила осуществления валютных операций в части предварительных проверок банками конверсионных операций и контроля целевого использования покупаемой валюты в установленные законодательством сроки. Для снижения спекулятивной активности среди участников рынка были установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты для обменных пунктов.

В-третьих, важным фактором сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке являлись операции по конвертации валюты для осуществления гарантированных трансфертов в бюджет. Общий объем таких конвертаций за год составил около 9,05 миллиарда долларов.

Среди мер поддержки валютного рынка стоит также отметить продажу валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора. В рамках данной нормы компании квазигоссектора в течение года продали около 2,1 миллиарда долларов.

На фоне стабилизации ситуации на внешнем и внутреннем рынках курс тенге укрепился более чем на 6% с пиковых значений в марте-апреле и на конец года составил 420,71 тенге за доллар. Даже несмотря на положительную динамику мировых рынков во второй половине 2020 года, некоторые валюты развивающихся рынков ввиду специфичных факторов за год испытали существенное обесценение – бразильский реал ослаб на 29,1%, турецкая лира – на 25%, российский рубль – на 19,5%. Тенге за год ослаб лишь на 10%.

– В целом динамика национальной валюты отражала тренды фундаментальных факторов и тенденции на мировых рынках, – отметила замглавы Нацбанка.

Несмотря на весьма тяжелый год, золотовалютные активы Национального банка увеличились на 6,7 млрд долларов, или почти на четверть, и составили на конец года 35,7 млрд долларов. В течение года на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках наблюдалось повышение цен на золото до рекордных значений. Всего за 2020 год цена на драгоценный металл выросла с 1 523 долларов до 1 891 доллара за унцию, или на 24%. В связи с этим портфель золота в составе золотовалютных активов увеличился на 4,7 млрд долларов.

– Высокая доля золота в составе золотовалютных активов полностью оправдала себя, позволив восполнить и поддерживать золотовалютные активы на стабильном уровне на фоне ухудшения внешних условий. Активы в золоте обеспечивают сохранность и защиту от возможного понижения привлекательности активов в валюте, – подчеркнула Алия Молдабекова.

В свою очередь активы Нацио­нального фонда, по предварительным данным, на конец 2020 года составили 58,7 млрд долларов, снизившись с начала года на 3,1 млрд долларов. Основной причиной снижения активов стало превышение изъятий средств для выделения трансфертов в бюджет над поступлениями.

– В очередной раз в 2020 году Нацфонд выполнил свою роль «подушки безопасности». Для борьбы с последствиями пандемии коронавируса размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен на 2,07 триллиона тенге до 4,77 триллиона тенге. Тогда как поступления в Нацфонд за текущий год на фоне низких цен на нефть составили всего 1,4 триллиона тенге, – пояснила представитель регулятора.

При этом положительная доходность по результатам управления Национальным фондом скомпенсировала большую часть нетто-изъятий. По предварительным данным, в 2020 году инвес­тиционный доход по активам Национального фонда составил 4,1 млрд долларов США, или 7,5%.