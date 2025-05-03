Программа «Алматы жастары» помогает молодым жителям мегаполиса приобрести собственное жилье

Новоселье
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Программа постоянно меняется, учитывая изменения на рынке и потребности молодежи. Напомним, сейчас разрабатываются новые условия: так, для арендаторов по проекту «Работающая молодежь» предусмотрена квота более чем на одну тысячу займов. К слову, сама сумма займа увеличивается с 18 млн до 20 млн тенге.

Фотографии собственников жилья

С момента запуска «Алматы жастары» (с 2017 года) собственное жилье по льготным условиям смогли приобрести около 6 тыс. человек. В этом году на финансирование этой жилищной программы из бюджета города будет выделено дополнительно 1,4 млрд тенге. Это одна из популярных форм льготного жилищного кредитования для молодых специалистов. Она предлагает выгодные условия: годовая ставка 5%, а первоначальный взнос – 10%.

О том, как воспользоваться госпрограммой и купить свою недвижимость, нам рассказала Мадина Тургара. По профессии она дизайнер интерьера, несколько лет назад получила квартиру в аренду без права выкупа. Эта возможность позволила ей накопить на первоначальный взнос для ипотеки по программе «Алматы жастары».

– Госпрограмма сыграла ключевую роль в моей жизни, можно сказать, что она стала для меня настоящим спасением. Однокомнатная квартира площадью 40 квадратных метров в Алатауском районе, за которую я платила около 16 тысяч тенге в месяц, дала мне стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Аренда была рассчитана на пять лет, и это время я использовала с максимальной пользой. Рекомендую всем молодым людям не терять надежды, много работать и учиться копить деньги, – отметила девушка.

Вскоре Мадина оформила ипотеку через «Отбасы банк» по программе «Алматы жастары» и приобрела собственную двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м в Бостандыкском районе. Она признается, что ее новая квартира полностью соответствует ожиданиям: удобное расположение, близость к работе и центру города делают ее жизнь комфортной и насыщенной. Девушка подчеркнула, что благодаря таким государственным программам, как «Алматы жастары», мечта о собственном жилье становится реальностью для многих.

Еще один молодой житель мегаполиса, который стал обладателем собственного жилья, – Мирас Игибаев. В 2018 году после окончания Алматинского университета энергетики и связи он устроился на работу в корпорацию «Сайман» по своей специальности – «приборостроение». Он благодарен руководству компании за то, что его сразу приняли на это отечественное предприятие, где ежедневно выпускают около тысячи электронных счетчиков учета воды, газа, электроэнергии.

В 2019 году Мирас создал семью. Он вспоминает, что его путь к приобретению собственной квартиры начался с того момента, когда Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 2020-й Годом молодежи. На тот момент уже работала программа, по которой можно было получить арендное жилье.

– Я прошел с третьей попытки. После одобрения заявки мы заселились в предоставленную государством квартиру, где арендная плата в месяц составляла 12 000 тенге. Это была очень комфортная сумма и существенная поддержка со стороны государства для того, чтобы накопить на первоначальный взнос. Для накопления депозита откладывали ежемесячно от 50 до 80 тысяч тенге, – вспоминает Мирас.

Его положительный результат вдохновил коллег, которые поверили в справедливые условия конкурса. В итоге арендные квартиры получили 15 молодых специалистов с их завода, что дало им возможность копить на первоначальный взнос.

Следующий этап наступил в 2024 году, когда по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране стартовала реализация программ «Отау» и «Наурыз» по сниженной ставке для работающей молодежи. В итоге молодой инженер прошел по программе «Наурыз». И теперь он – счастливый обладатель собственной квартиры в ЖК «Аккент».

– Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность государству, которое создает молодежи условия для покупки собственного жилья. Желаю молодым людям учиться, приобретать профессию, ставить цели и не сдаваться, – сказал Мирас Игибаев.

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